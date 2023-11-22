Насколько белгородцам повысят взнос за капремонт и каким станет Центральный парк?

В парке имени Ленина больше не будет колеса обозрения. Там останется только детская площадка с резиновым покрытием. В парке разместят «Сад философов», который будет украшен декоративными деревьями и кустарниками. Также здесь появится летний кинотеатр, к которому подведут электричество и слаботочные сети.