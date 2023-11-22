Насколько белгородцам повысят взнос за капремонт и каким станет Центральный парк?

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Александр Николаев ушёл с поста генерального директора ГУП «Белоблводоканал». Как сообщили в пресс-службе предприятия, руководитель покинул свою должность по собственному желанию. С 23 ноября его обязанности будет исполнять первый заместитель гендиректора Андрей Колесников.
Александр Николаев возглавлял Белоблводоканал с января 2022 года. Ранее он руководил водоканалом в Ставрополе, был начальником департамента ЖКХ Ярославской области.
До Николаева генеральным директором Белоблводоканала был Сергей Тараканов, который работал в компании с 2013 года.
Министр жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области Алексей Ботвиньев рассказал, что тарифы по минимальному взносу за проведение капитального ремонта в 2024 году вырастут на 4,7%. Этот показатель пересматривается каждый год.
Причинами стали ежегодная индексация и рост цен на строительные материалы. Чиновник отметил, что повышение тарифа является незначительным и одним из самых низких по РФ.
Так, в домах с лифтами тариф составит 10,48 рубля за квадратный метр, а в домах без лифтов — 10,25 рубля. Если учитывать результаты анализа проведённого капитального ремонта в 2022–2023 годах, тариф должен был составить около 38 рублей за квадратный метр.
Последний раз, 1 декабря 2022 года, взнос в домах с лифтом повысился до 10,01 рубля, без лифта — до 9,79 рубля.
Собственники квартир смогут сами выбрать виды работ по капитальному ремонту. Среди них — ремонт фасада, кровли и инженерных сетей, замена окон в общественных местах и другое.
Главный ландшафтный архитектор Белгорода Тимур Валеев представил промежуточные итоги реконструкции Центрального парка в областном центре. Согласно его словам, памятник Ленину вернут в парк после завершения работ. Произойдёт это в 2024–2025 годах.
Замглавы администрации города по строительству Василий Голиков сообщил о начале демонтажных работ на месте бывшего ресторана «Плаза» рядом с комплексом «Спартак». Вместо здания ресторана планируется обустроить ливневые канализации и современную парковку, предназначенную для 120 машин. Точное расположение парковки будет определено после окончательного рабочего проектирования. Помимо этого, парковка должна стать «зелёной», что прибавит процент озеленения Центрального парка.
В парке имени Ленина больше не будет колеса обозрения. Там останется только детская площадка с резиновым покрытием. В парке разместят «Сад философов», который будет украшен декоративными деревьями и кустарниками. Также здесь появится летний кинотеатр, к которому подведут электричество и слаботочные сети.
В настоящий момент в западной части парка стартуют работы по демонтажу устаревших и небезопасных элементов благоустройства и аттракционов.