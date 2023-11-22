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На месте ресторана «Плаза» в Белгороде планируют обустроить «зелёную» парковку

На месте ресторана «Плаза» в Белгороде планируют обустроить «зелёную» парковку

22 ноября 2023, 09:57
Фото: 1MI
Об этом стало известно в ходе презентации городских властей промежуточных результатов реконструкции Центрального парка. Ориентировочно, парковка будет рассчитана на 120 мест. Её точное место определят после окончательного рабочего проектирования.

Как рассказал заместитель главы администрации города по строительству Василий Голиков, в ближайшее время начнутся демонтажные работы на месте здания бывшего ресторана «Плаза», около комплекса «Спартак».

Сейчас мы предполагаем обустроить на его месте ливневые канализации и высококачественную современную парковку. То есть, появится дополнительное парковочное пространство на месте старого ресторана.
Василий Голиков

Как рассказал главный ландшафтный архитектор Белгорода Тимур Валеев, парковку планируют сделать «зелёной», чтобы добавить процент озеленения Центральному парку. Ориентировочно, парковка будет рассчитана на 120 мест.

Сколько бы ни было мест, их всё равно не будет хватать. Окончательные цифры преждевременно говорить, там есть охранные зоны существующих сетей, а ещё нужно максимально отодвинуть от центральной части парка места размещения службы эксплуатации и административно-хозяйственный блок с площадкой для ТКО, то есть, вывести её с зелёного каркаса парка. Поэтому точное место парковки определится после окончательного рабочего проектирования.
Василий Голиков
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