На III Конгрессе молодых ученых обсудят условия создания среды для национальной наук

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Основной темой III Конгресса молодых ученых станет «Пространство возможностей и развития».
Издание 56orb.ru пишет, что Антон Кобяков, советник президента Российской Федерации, отметил: одним из основных приоритетов государства и большой ответственностью для него является развитие научной деятельности через создание таких условий, чтобы молодые люди выбирали науку в качестве профессии и были заинтересованы работать в своей стране. При создании пространства для реализации и развития научного потенциала важно сосредоточить внимание на всех аспектах взаимодействия государства, бизнеса, общества и науки, чтобы поддерживать его для достижения целей национального развития в противостоянии масштабным вызовам.
Участники Конгресса молодых ученых обсудят существующие возможности развития национальной науки в сотрудничестве с бизнесом и государством, а также познакомятся с последними достижениями. Расширенная деловая программа III Конгресса молодых ученых доступна на официальном сайте мероприятия: конгресс.наука.рф.
По словам Дмитрия Чернышенко, заместителя председателя Правительства России, благодаря мерам поддержки ученых, которые реализуются по поручению главы Российской Федерации Владимира Путина, впервые удалось остановить тенденцию по снижению числа научных кадров. В 2022 году количество исследователей в России увеличилось и составляет порядка 670 тысяч человек, а количество ученых в возрасте до 30 лет выросло на 1% за год.
Конгресс молодых ученых в этом году соберет более 4500 участников, включая специалистов из более чем 25 стран мира, в том числе Беларуси, Китая, Ирана, Кубы, ЮАР, Казахстана и других. В рамках конгресса пройдет более 100 мероприятий. В работе экспертных сессий, круглых столов, лекций и мастер-классов примут участие больше 700 спикеров и модераторов. В качестве информационного партнера конгресса выступает медиахолдинг 1MI.