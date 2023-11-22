На III Конгрессе молодых ученых обсудят условия создания среды для национальной наук

Издание 56orb.ru пишет, что Антон Кобяков, советник президента Российской Федерации, отметил: одним из основных приоритетов государства и большой ответственностью для него является развитие научной деятельности через создание таких условий, чтобы молодые люди выбирали науку в качестве профессии и были заинтересованы работать в своей стране. При создании пространства для реализации и развития научного потенциала важно сосредоточить внимание на всех аспектах взаимодействия государства, бизнеса, общества и науки, чтобы поддерживать его для достижения целей национального развития в противостоянии масштабным вызовам.