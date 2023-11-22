Леонид Белоковаленко: второй директор ЦЭБ, обвиняемый во взятках

Нельзя не отметить, что после Белоковаленко исполняющим обязанности гендиректора ЦЭБа был Даниил Медведев. Аналогичная судьба настигла и его, когда в рамках этого же дела в августе 2023 года ФСБ задержала группу руководителей Фонда ЖКХ и ЦЭБ, среди которых был в том числе Медведев. Сообщалось, что задержание связано с расследованием громкого уголовного дела в отношении экс-замгубернатора Константина Полежаева.