Леонид Белоковаленко: второй директор ЦЭБ, обвиняемый во взятках

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
Леонид Белоковаленко с осени объявлен в международный розыск. Бывший глава Центра экологической безопасности происходит при этом из заслуженной семьи: старший брат, Сергей Белоковаленко, — бывший прокурор Белгородского района, отец — Игорь Белоковаленко, один из приближённых к бывшему губернатору Евгению Савченко, возглавлявший в нулевых белгородский филиал банка «УРАЛСИБ». Так где же мог произойти этот «поворот не туда»? Вспоминаем, чем занимался ныне разыскиваемый белгородец в регионе.
Леонид Белоковаленко родился в 1983 году в Белгороде. Здесь он окончил Белгородский университет потребительской кооперации по специальности «Юриспруденция».
С 2007 по 2011 годы Белоковаленко был директором ООО «Белгородский центр сертификации и испытаний». С 2011 по 2013 годы — гендиректором ООО «Белгородский стекольный завод». До 2015 года владел 50% доли завода.
Согласно данным СПАРК «Интерфакс», до 2008 года Белоковаленко владел и руководил ООО «БЦСИ» — сейчас эта фирма уже ликвидирована. Как, к слову, и стекольный завод: предприятие обанкротилось ещё в далёком 2014 году. Примечательно, но на тот момент собственником производства стало принадлежавшее белгородскому правительству ООО «Старооскольский ликёро-водочный завод „Люкс“».
А вот центр сертификации и испытаний ещё существует и работает. Функционирует и ООО «Автокомплекс», где до 2013 года у Белоковаленко была доля в 50%.
Кроме того, Белоковаленко был гендиректором и совладельцем ООО «ТД АПК Белогорье» — до 2016 года. Сейчас фирма тоже ликвидирована.
«Пал» и «Бастион» — компания, занимающаяся предоставлением ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества. До 2013 года владел и руководил организацией Белоковаленко, сейчас она уже ликвидирована. К слову, в то же время он владел половиной ООО «Ломбард».
Торговал Белоковаленко и «химией»: до всё того же 2013 года он владел и руководил ООО «Тетис-Пост», компанией, продающей химикаты. Фирма ещё существует, но даётся ей это с проблемами: по данным сервиса Rusprofile, организация выступает ответчиком по четырём арбитражным делам на 1,9 млн рублей.
Можно заметить, что большая часть предпринимательской деятельности закончилась у Белоковаленко в 2013 году. На то есть причина: в 2014 году он перешёл на пост исполнительного директора регионального Фонда содействия реформированию ЖКХ.
В фонде ЖКХ Белоковаленко работал долгое время — до 2021 года. Параллельно с 2018 года он также возглавлял ООО «Центр экологической безопасности» — это региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Покинул обе должности Белоковаленко «по состоянию здоровья».
По какой причине Белоковаленко покинул Россию — неизвестно. По данным журналистов, сделал он это ещё в 2022 году. Уголовное дело в отношении него ведёт при этом Главное следственное управление СК России. При этом в постановлении об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу говорится следующее:
Объективных данных, свидетельствующих о том, что по состоянию здоровья обвиняемый не может содержаться в условиях следственного изолятора, суду не представлено.
Адвокат Белоковаленко при этом считает постановление об аресте необоснованным. В документах суда приводится его точка зрения: защитник заявляет, что доводы следователя не обоснованы и голословны, документально не подтверждены, обвиняемый ранее не судим, а также он «имеет тесные социальные связи со своей семьей».
Известно, что 4 октября 2022 года была задержана Валентина Храмова, главный бенефициар ООО «АктивГрупп», компании в области права. Женщине вменяли дачу взятки гендиректору ЦЭБа.
На данный момент гендиректором «АктивГрупп» является Виктор Храмов. По итогам 2022 году фирма отчиталась о выручке на 43,1 млн рублей, чистой прибыли — на 6,5 млн рублей.
«АктивГрупп» подало в этом году два иска к ЦЭБу на 9 млн рублей. Причина — долги, которые компания хочет взыскать. О судах Бел.Ру расскажет подробнее в отдельном материале.
Также редакция Бел.Ру изучила, какие контракты ЦЭБ заключал в последний год работы Белоковаленко. Всего их в 2021 году было 88 на общую сумму в 359 млн рублей. Приводим самые крупные:
Но безусловным лидером являются контракты, заключённые ЦЭБом в 2018 году, когда Белоковаленко только пришёл в ЦЭБ, на общую сумму свыше 8,1 млрд рублей. Как раз тогда проводились закупки на обращение с ТКО. Стоит выделить следующие:
Перевозка мусора в других муниципалитетах обошлась в десятки и сотни миллионов рублей.
Кроме того, в 2019 году ЦЭБ заключил ряд контрактов, связанных с юридическими услугами, на менее крупные суммы. Их набралось более 30. Стоимость — до 488 тысяч рублей.
Нельзя не отметить, что после Белоковаленко исполняющим обязанности гендиректора ЦЭБа был Даниил Медведев. Аналогичная судьба настигла и его, когда в рамках этого же дела в августе 2023 года ФСБ задержала группу руководителей Фонда ЖКХ и ЦЭБ, среди которых был в том числе Медведев. Сообщалось, что задержание связано с расследованием громкого уголовного дела в отношении экс-замгубернатора Константина Полежаева.