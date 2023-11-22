Компенсацию из-за строительства оборонительной линии получат 58 белгородцев

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Белгородские депутаты рассмотрели изменения в закон о бюджете. Если поправки примут, доходы в текущем году составят 161,9 млрд рублей, расходы превысят 181,9 млрд рублей. Дефицит — почти 20 млрд рублей.
Доходная часть бюджета на этот год может увеличиться на 11,4 млрд рублей, а расходные обязательства — на 7,8 млрд рублей. Дефицит же сократится на 3,6 млрд рублей.
Доходы увеличатся за счёт поступлений налога на прибыль организаций, НДФЛ, НДПИ, госпошлины, налога на профессиональный доход. При этом предусмотрено уменьшение по акцизам, транспортному налогу.
Основные статьи расходов — помощь белгородцам, вынужденно покинувшим дома, социальные выплаты медицинским и иным работникам. Помимо этого, компенсацию должны получить сельхозтоваропроизводители — за ущерб, причинённый им при строительстве фортификационных сооружений. Сообщается, что эта мера коснётся 58 получателей.
Планируется также увеличить резервный фонд региона на 950 млн рублей — до 5,7 млрд рублей.
Депутаты профильного комитета порекомендовали депутатам облдумы принять изменения в закон.