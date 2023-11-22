Компенсацию из-за строительства оборонительной линии получат 58 белгородцев

Белгородские депутаты рассмотрели изменения в закон о бюджете

Депутаты рассмотрели законопроект о внесении изменений в закон об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Если изменения примут, доходы на текущий год составят 161,9 млрд рублей, а расходы превысят 181,9 млрд рублей, сообщили в пресс-службе областной думы.