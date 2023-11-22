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Деньги

Компенсацию из-за строительства оборонительной линии получат 58 белгородцев

22 ноября 2023, 13:45
Фото: 1MI
Деньги

Белгородские депутаты рассмотрели изменения в закон о бюджете

Депутаты рассмотрели законопроект о внесении изменений в закон об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Если изменения примут, доходы на текущий год составят 161,9 млрд рублей, а расходы превысят 181,9 млрд рублей, сообщили в пресс-службе областной думы.

Белгородские депутаты рассмотрели изменения в закон о бюджете. Если поправки примут, доходы в текущем году составят 161,9 млрд рублей, расходы превысят 181,9 млрд рублей. Дефицит — почти 20 млрд рублей.

Доходная часть бюджета на этот год может увеличиться на 11,4 млрд рублей, а расходные обязательства — на 7,8 млрд рублей. Дефицит же сократится на 3,6 млрд рублей.

Доходы увеличатся за счёт поступлений налога на прибыль организаций, НДФЛ, НДПИ, госпошлины, налога на профессиональный доход. При этом предусмотрено уменьшение по акцизам, транспортному налогу.

Основные статьи расходов — помощь белгородцам, вынужденно покинувшим дома, социальные выплаты медицинским и иным работникам. Помимо этого, компенсацию должны получить сельхозтоваропроизводители — за ущерб, причинённый им при строительстве фортификационных сооружений. Сообщается, что эта мера коснётся 58 получателей.

Планируется также увеличить резервный фонд региона на 950 млн рублей — до 5,7 млрд рублей.

Депутаты профильного комитета порекомендовали депутатам облдумы принять изменения в закон.

В этом году расходы бюджета Белгорода на миллиард превысят доходы
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