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Published Сегодня, 06:36

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Водный транспорт

Катера на Везёлке? В Белгороде могут запустить водный транспорт

22 ноября 2023, 06:36
Фото: 1MI
Водный транспорт

На реках и водоёмах Белгорода могут запустить водный транспорт

Такое решение, по мнению губернатора, необходимо для жителей города и будет пользоваться спросом. Сначала власти обсудят все детали и возможные проблемы при реализации, а также рассмотрят планы развития концепции. Планы должны представить Гладкову уже на следующей неделе.

Белгородские чиновники обсудили возможность запуска водного транспорта по рекам и водоёмам. По их мнению, белгородцы ничего не имеют против такой идеи, и прогулочные поездки будут актуальны.

Однако, когда в городе начнут курсировать маломерные суда, пока не ясно. Сначала планируется обсудить все детали.

Такие идеи у нас есть с учётом расширения пляжных зон, набережных. Мне кажется, актуальность этого вопроса есть. Но я понимаю, что проблематики будет много: расширение русла реки, причальная инфраструктура, точки питания и многие другие. Мы должны всё обсудить и понять, сможем ли мы это потянуть и насколько затраты соответствуют эффективности.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Глава региона поручил уже на следующей неделе предоставить ему планы развития концепции.

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#Видео#Белгородская область#Реки#Белгород#Вячеслав Гладков#Катер#Водоёмы#Александра Склярова#Водный транспорт
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