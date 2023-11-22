Катера на Везёлке? В Белгороде могут запустить водный транспорт

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Белгородские чиновники обсудили возможность запуска водного транспорта по рекам и водоёмам. По их мнению, белгородцы ничего не имеют против такой идеи, и прогулочные поездки будут актуальны.
Однако, когда в городе начнут курсировать маломерные суда, пока не ясно. Сначала планируется обсудить все детали.
Такие идеи у нас есть с учётом расширения пляжных зон, набережных. Мне кажется, актуальность этого вопроса есть. Но я понимаю, что проблематики будет много: расширение русла реки, причальная инфраструктура, точки питания и многие другие. Мы должны всё обсудить и понять, сможем ли мы это потянуть и насколько затраты соответствуют эффективности.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Глава региона поручил уже на следующей неделе предоставить ему планы развития концепции.