Катера на Везёлке? В Белгороде могут запустить водный транспорт

На реках и водоёмах Белгорода могут запустить водный транспорт

Такое решение, по мнению губернатора, необходимо для жителей города и будет пользоваться спросом. Сначала власти обсудят все детали и возможные проблемы при реализации, а также рассмотрят планы развития концепции. Планы должны представить Гладкову уже на следующей неделе.