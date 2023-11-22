Ипэшник из Норильска подкупал белгородского чиновника и сам попал под крупный штраф

Суд установил, что с 2018 года он передавал деньги экс-главе агентства на станции Белгород филиала ПАО «ТрансКонтейнер». Делалось это для лоббирования интересов предпринимателя при отправке контейнеров с мебелью по железной дороге. Деньги ипэшник передавал систематически.