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Железная дорога

Ипэшник из Норильска подкупал белгородского чиновника и сам попал под крупный штраф

22 ноября 2023, 07:52
Фото: Midjourney
Железная дорога

Суд в Белгороде оштрафовал предпринимателя за коммерческий подкуп

Индивидуальный предприниматель передавал деньги экс-начальнику регионального филиала ПАО «ТрансКонтейнер». Это ипэшнику понадобилось для лоббирования его интересов при перевозке по железной дороге. Суд в Белгороде уже вынес приговор по делу, сообщили в региональной транспортной прокуратуре.
Сюжет
Суд

В поле зрения правоохранителей попал индивидуальный предприниматель, который торговал мебелью, осветительными приборами и прочими вещами в магазинах Норильска.

Суд установил, что с 2018 года он передавал деньги экс-главе агентства на станции Белгород филиала ПАО «ТрансКонтейнер». Делалось это для лоббирования интересов предпринимателя при отправке контейнеров с мебелью по железной дороге. Деньги ипэшник передавал систематически.

Уголовное дело возбудили по статье за коммерческий подкуп в крупном размере (п. в ч. 3 ст. 204 УК РФ). Свердловский районный суд Белгорода приговорил предпринимателя к штрафу в 400 тыс. рублей. Приговор не вступил в силу.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили и против двоих сотрудников руководящего звена белгородского филиала ПАО «ТрансКонтейнер». Им грозило до девяти лет тюрьмы.

Против сотрудников белгородского филиала «ТрансКонтейнер» возбудили дело за помощь ИП
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#Белгородская область#Происшествия#Мебель#Суд#Индивидуальный предприниматель#Норильск#Инна Рогова#Белгород#Коммерческий подкуп#ТрансКонтейнер
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