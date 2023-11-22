Ипэшник из Норильска подкупал белгородского чиновника и сам попал под крупный штраф

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
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Updated Сегодня, 07:54
В поле зрения правоохранителей попал индивидуальный предприниматель, который торговал мебелью, осветительными приборами и прочими вещами в магазинах Норильска.
Суд установил, что с 2018 года он передавал деньги экс-главе агентства на станции Белгород филиала ПАО «ТрансКонтейнер». Делалось это для лоббирования интересов предпринимателя при отправке контейнеров с мебелью по железной дороге. Деньги ипэшник передавал систематически.
Уголовное дело возбудили по статье за коммерческий подкуп в крупном размере (п. в ч. 3 ст. 204 УК РФ). Свердловский районный суд Белгорода приговорил предпринимателя к штрафу в 400 тыс. рублей. Приговор не вступил в силу.
Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили и против двоих сотрудников руководящего звена белгородского филиала ПАО «ТрансКонтейнер». Им грозило до девяти лет тюрьмы.