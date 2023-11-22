«Инопредприниматели»: какой бизнес ведут выходцы из СНГ в Белгородской области

Функционирует в регионе три компании, чьи совладельцы связаны с Кыргызстаном. Лишь одна из них раскрыла данные о деньгах, и данные эти внушают. ООО «Дамар Хэви Индастрис» принадлежит Мустафе Дамару и Уланбеку Азимову. Сфера деятельности предприятия — строительство, и в этом направлении кыргызским бизнесменам удалось заработать за прошлый год 83 млн рублей чистой прибыли. Сумма выручки же достигла 777 млн рублей.