«Инопредприниматели»: какой бизнес ведут выходцы из СНГ в Белгородской области

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Россия — прямая наследница Советского Союза. И пусть не все бывшие республики горят желанием сотрудничать с нами сегодня, часть стран продолжает поддерживать с РФ хорошие отношения. В Белгородской области есть 40 компаний, зависящих от выходцев из стран СНГ.
Совокупные активы: 20,5 млрд рублей
Совокупная выручка: 34 млрд рублей
Совокупная прибыль: 6,8 млрд рублей
Больше всего в Белгородской области белорусов: предприниматели из соседней страны ведут бизнес в 16 компаниях. Одна из крупнейших — «Белгородские яблоки». 10% предприятия принадлежат белорусу Андрею Буканёву. Чистая выручка по итогам 2022 года составила для компании 158 млн рублей. А вот с прибылью дела обстоят хуже: «Белгородские яблоки» ушли в минус на 66 млн рублей.
ООО «Эоланта» — ещё одна крупная организация, связанная с Беларусью. Фирма полностью принадлежат гражданину этой страны Николаю Павлову. Торгуя металлом, «Эоланта» заработала в 2022 году чистой прибылью 2,8 млн рублей. Сумма выручки достигла 186 млн рублей.
О внушительной выручке на 95 млн рублей отчиталось и ООО «Инвест», принадлежащее белорусу Олегу Аниканову. Торгующая лекарствами фирма заработала за 2022 год миллион рублей чистой прибылью.
Остальные белорусские компании не такие крупные. Сферы их деятельности — производство муки, какао, ламп, торговля машинами для производств, строительств. Отдельно можно отметить ООО «Виатекмедиа», занимающееся разработкой компьютерных программ. Половина фирмы принадлежит белорусу Александру Гетало.
Интересно, но компанию «Альянс-Дизель» делят белгородец Павел Уласов, белоруска Ольга Некрашевич и украинец Павел Жуков. Тройственный союз руководит фирмой по продаже автомобильных деталей: в 2022 году бизнесмены ушли в убыток на 101 тыс. рублей.
Вторая по популярности страна после Беларуси — Казахстан. В Белгородской области мы насчитали 12 фирм, подотчётных бизнесменам этого союзного государства.
Крупнейшая из них — ООО «Био Технология». Занимающаяся разведением животных компания полностью принадлежит «Био Технология Казахстан». По итогам прошлого года фирма сообщила о выручке на 212 млн рублей и о чистой прибыли на 9 млн рублей.
Из более-менее крупных можно отметить ООО «Промтехнология». Половина предприятия принадлежит бизнесмену с казахским гражданством Игорю Курбину. Выручка компании достигла по итогам прошлого года 36,6 млн рублей.
Заслуживает внимания и ООО «Грандмосбилд». Владельцем уставного капитала организации по торговле лесом является предприниматель с казахскими документами Сергей Масалитин. 2022 год закончился для фирмы выручкой на 15,7 млн рублей.
Прочие казахские компании занимаются строительством и торговлей, в том числе химией и картофелем.
Функционирует в регионе три компании, чьи совладельцы связаны с Кыргызстаном. Лишь одна из них раскрыла данные о деньгах, и данные эти внушают. ООО «Дамар Хэви Индастрис» принадлежит Мустафе Дамару и Уланбеку Азимову. Сфера деятельности предприятия — строительство, и в этом направлении кыргызским бизнесменам удалось заработать за прошлый год 83 млн рублей чистой прибыли. Сумма выручки же достигла 777 млн рублей.
Две остальные компании также занимаются строительством, но данных своих не раскрывают.
Что касается таджикских фирм, то открыла данные всего одна компания, на 20% принадлежащая таджику по имени Сатторов Нуриддин Пардабоевич — ООО «Сервис-Монтаж». Строительная фирма отчиталась о выручке в 1,5 млн рублей.
Остальные две компании, ООО «Ипподром» и ООО «Торговый дом Тойда», занимаются разведением лошадей и продажей мяса соответственно. Последней владеет и руководит Бердиёров Бадриддин Мамараджабович.
Азербайджанцы не отстают по скрытности от своих коллег по цеху. Даже превосходят: продающая молоко «Нисер» и торгующая машинами «Даф-Логистик» не раскрыли данные о своих доходах. Больше в регионе фирм с азербайджанскими совладельцами нет.
А вот грузины оказались более открытыми: в Белгородской области есть фирма ООО «Рейлтрансинвест», полностью принадлежащая грузинской одноимённой компании. Занимается она перевозками и по итогам 2022 года заработала чистой прибылью 596 тыс. рублей. Стоит отметить, что Грузия уже не входит в состав СНГ, но на данный момент считается для России дружественной страной.
В то же время производящая корма абхазская «ТПК Авангард» раскрывать данные не спешит. Известно лишь, что половина фирмы принадлежит предпринимателю с гражданством Абхазии Олегу Ручко.
Компанией «Прогресс 2020» владеет Сергей Стукалов — у него гражданство Молдовы. Его фирма по торговле машинами для промышленных предприятий по итогам 2022 года принесла 799 тыс. рублей чистой прибылью. Выручка организации — 50,7 млн рублей.
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