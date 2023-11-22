«Инопредприниматели»: какой бизнес ведут европейцы в Белгородской области

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Отношения со странами Европы в последнее время у России не складываются. Начавшаяся в 2022 году спецоперация на Украине окончательно поставила точку: теперь о дружбе с Евросоюзом на определённое время можно забыть. Но налаженные ранее связи никуда не исчезли: по состоянию не сегодняшний день в Белгородской области функционируют по меньшей мере 40 компаний с западными совладельцами.
Совокупные активы: 24,7 млрд рублей
Совокупная выручка: 47,7 млрд рублей
Совокупная прибыль: 7 млрд рублей
Чаще остальных европейцев в Белгородской области ведут бизнес «немцы» — их в регионе 12. Крупнейший из них — «ЗМС-Технолоджи». Половиной компании владеют «Сады Белогорья» главного владельца группы компаний «Агро-Белогорье» Владимира Зотова. Оставшееся делят поровну между собой немецкие фирмы MSV GmbH и AB Agrartechnische Handelsges. mbH. Сфера деятельности «ЗМС-Технолоджи» — обработка металлов. По итогам 2022 года компания отчиталась о выручке на 476 млн рублей и о чистой прибыли на 25,8 млн рублей.
Примечательно, но «Сады Белогорья» делят пополам Владимир Зотов и его верная соратница Лариса Ковалёва. Компания существует в Белгородской области 15 лет: за последний год она отчиталась о прибыли на 47,8 млн рублей. Занимаются «Сады» выращиванием яблок. На официальных ресурсах «Садов» указано, что предприятие является «непрофильным проектом» агропромышленного холдинга «Агро-Белогорье». Как утверждает сайт компании, в основе проекта лежит сад интенсивного типа с урожайностью до 50 тонн яблок с 1 Га.
Ещё одно крупное предприятие с немецкими корнями — «БДВ Фидмилл Системс». Одноимённая компания-бенефициар располагается в Германии, в Белгородской же области «БДВ» занимается торговлей машинами для производства. За 2022 год предприятие выручило 194 млн рублей и заработало чистой прибылью 7,8 млн рублей.
ООО «Русматрапак» на 20% принадлежит немецкой фирме «Матрапак ГМБХ». Компания производит краски: в Белгородской области последний год не задался, поэтому предприятие потеряло чистыми убытками 65 млн рублей при выручке в 112 млн рублей.
Остальные компании далеко не такие крупные: в среднем все они отчитываются о выручке до 20 млн рублей. Как, например, ООО «Мир выпечки», на 70% принадлежащее гражданину Германии Вячеславу Киндсфатеру. Занимаются в Белгородской области немцы торговлей металлом и чаем, покупкой и продажей недвижимости, производством красок и консервированных макарон.
Много в регионе и литовцев — семь компаний. При этом две из них частично ещё и немецкие: это «Элитстрой ДТВ Курск» и «Элитстрой ДТВ». Обеими владеют литовец Корзус Жилвинас и немец Томас Рицкевич. Доходы и выручку фирмы скрывают.
Самая крупная компания с совладельцами из Литвы — «Русские протеины». Своих бенифициаров ЗАО-производитель кормов скрывает, известны лишь суммы выручки и чистой прибыли: 12,5 млн рублей и 461 тыс. рублей соответственно.
Остальные четыре «литовца» занимаются производством насосов, торговлей зерном, ресторанным бизнесом, грузоперевозками и даже спортом.
В Белгородской области есть восемь компаний, чьи совладельцы так или иначе связаны с Нидерландами. Крупнейшая из них — «Лебединская усадьба», полностью принадлежащая Continental Fruit B.V. Компания производит соки: за 2022 год это принесло фирме 2,3 млрд рублей выручки. Но прибыли при этом не вышло: по итогам года «Усадьба» понесла убытки на 109 млн рублей.
Несмотря на нидерландскую «прописку», корнями «Усадьба» уходит в Германию. Именно там расположена фирма Döhler Group SE, в состав которой входят 154 компаний. Связи с этой частью европы у предприятия прослеживались уже давно, ведь до 2017 года «Усадьба» принадлежала австрийцам.
Ещё одна крупная голландская фирма — «Фобро Еврокол Рус». Принадлежит она «Фобро НЛ Холдинг Б.В.» и занимается производством красок. 2022 год кончился для компании выручкой в 1,6 млрд рублей и чистой прибылью на 262 млн рублей.
Примерные показатели и у «СВ-Гарант»: обработка семян позволила компании выручить за год 1 млрд рублей. Фирма наполовину принадлежащей голландской ООО SESVANDERHAVE B.V.
Остальные голландцы занимаются в регионе образованием детей, производством кузовов, торговлей кормами и животными, а также арендой.
Кроме того, часть компаний уходит корнями во Францию: таких фирм в регионе пять.Самая успешная из них — «Белгорсолод». Компания про производству солода полностью принадлежит акционерному обществу Malteurop. Бизнес в регионе позволил по итогам 2022 года получить выручку на 5 млрд рублей.
Интересно, но ранее в совладельцах «Белгородсолода» числилось московское АО «Очаково». Москвичи владели фирмой до 2008 года, после чего компания отошла французам. Теперь Malteurop под руководством Кристофа Бюрена сообщает о выручке на 4 млрд долларов.
Остальные «французы» уже не такие крупные. Упомянуть отдельно стоит «СПФ Рус» — компанию по производству кормов для домашних животных, отчитавшейся о выручке в 1,8 млрд рублей. 99% организации принадлежит «Спесьялите Пет Фуд».
Иные бизнесмены и юрлица из Франции занимаются в регионе торговлей сельхоз техникой и машинами для производств, а также предоставлением услуг по животноводству.
Есть в Белгородской области и крупный «итальянец» — «Белгородский молочный комбинат». Актуальных данных о бенефициаре предприятия нет, но в 2016 году акционерное общество всё же сообщало, что 99% компании принадлежит Parmalat — известной итальянской фирме, основанной в 1961 году. Только за 2022 год выручка «БМК» составила 8 млрд рублей, а чистая прибыль — 309 млн рублей.
Что касается «Пармалата», то, несмотря на название, которое буквально означает «молоко из итальянского города Парма», 83,3% акций компании сейчас принадлежат французской пищевой компании Lactalis. Последняя отчиталась о выручке на 10 млрд евро за прошлый год.
Удачным оказался бизнес в Белгородской области для дружественных нам сербов. Так, о выручке на 2 млрд отчиталось ООО «Гарант Оптима». 75% фирмы принадлежит «Босфорус агрокемикал сентер доо нови сад» — компании из Сербии. Стоит отметить, но до начала этого года компанию делили между собой три гражданина Украины. Почему вдруг было принято решение продать фирму сербам — доподлинно неизвестно. «Гарант Оптима» занимается торговлей удобрениями.
Учитывая огромную выручку, стоит учитывать и не менее огромные расходы на 2,6 млрд рублей в 2022 году. Но даже они не помешали сербам выйти в плюс и заработать чистой прибылью 149 млн рублей.
А вот недружественные эстонцы такими успехами похвастать не могут. Компания «МТТ» занимается разработкой компьютерных программ и на 32% принадлежит бизнесменам с эстонским гражданством Александру и Юрию Туровским — по 16% на каждого. По итогам 2022 года «МТТ» отчиталось об убытках на 308 тыс. рублей.
«Юбиси Промо» принадлежит одноимённой эстонской фирме. Показатели у неё лучше: компания по торговле машинами и оборудованием отчиталась о выручке на 110 млн рублей и о чистой прибыли на 2 млн рублей.
Компания «Типибиэс Инжиниринг» принадлежит фирме из Швеции TPBS Group AG. Неспециализированная торговля принесла шведам 61 млн рублей выручки.
Одна компания имеет прямое отношение к Лихтенштейну — это ООО «НПП МедТех БелГУ». Компания занимается научными разработками и на 24% принадлежит государству-карлику, а на 10% — Кипру. Остальной долей владеет россиянин Юрий Набережнев.
ООО «ЛАЦ-Рус» на 49% принадлежит ЗАО «Л.А.Ц. Холдинг» — фирме из Венгрии. Сфера деятельности компании — выращивание зерновых. Данных о выручке компании нет.
Засветившееся не так давно в судебном разбирательстве с московской компанией ООО «Аллнекс-Белгород» на 99% принадлежит АО «Аллнекс Белджиум» из Бельгии. Занимается фирма производством пластмассы, данные о выручке и прибыли скрыты.
Производящий насосы «Тризхиммаш» принадлежит компании из Латвии «Триз Трейд». По итогам 2022 года фирма отчиталась о 963 тыс. рублей чистых активов, остальные данные скрыты.
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