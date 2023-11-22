«Инопредприниматели»: какой бизнес ведут европейцы в Белгородской области

Отношения со странами Европы в последнее время у России не складываются. Начавшаяся в 2022 году спецоперация на Украине окончательно поставила точку: теперь о дружбе с Евросоюзом на определённое время можно забыть. Но налаженные ранее связи никуда не исчезли: по состоянию не сегодняшний день в Белгородской области функционируют по меньшей мере 40 компаний с западными совладельцами.