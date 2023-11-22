«Инопредприниматели»: чем в Белгородской области владеют граждане Украины?

Ни для кого не открытие, что Белгородская область раньше тесно сотрудничала с Харьковской. По этой причине в регионе самой широко представленной бизнес-диаспорой является украинская. По самым минимальным подсчётам, граждане этой страны владеют 197 компаниями в регионе. При этом нельзя однозначно сказать, кто из предпринимателей переехал в Россию и продолжил вести бизнес со старым паспортом, а кто проживает на Украине постоянно.