«Инопредприниматели»: чем в Белгородской области владеют граждане Украины?

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Ни для кого не открытие, что Белгородская область раньше тесно сотрудничала с Харьковской. По этой причине в регионе самой широко представленной бизнес-диаспорой является украинская. По самым минимальным подсчётам, граждане этой страны владеют 197 компаниями в регионе. При этом нельзя однозначно сказать, кто из предпринимателей переехал в Россию и продолжил вести бизнес со старым паспортом, а кто проживает на Украине постоянно.
Совокупные активы: 24 млрд рублей
Совокупная выручка: 45,7 млрд рублей
Совокупная прибыль: 7 млрд рублей
Чаще всего украинские компании занимаются в Белгородской области торговлей — в этой сфере насчитывается 111 фирм, что больше половины. Продают они автомобильные детали, промышленные машины, трактора, универсальные товары, водопроводное оборудование, лесоматериалы, изделия из металла, одежду, парфюмерию и инструменты и многое другое. Редакция выделила наиболее крупные и интересные из них.
ООО «Аквапульс» занимается оптовой торговлей, судя по сайту — систем полива. За год компания отчиталась о выручке в 163 млн рублей. Фирма зарегистрирована в 2016 году, а владеют ей два гражданина Украины: Николай Кисель и Александр Вартанов.
ООО «Атком» также занимается оптовой торговлей: согласно официальному сайту компании, фирма продаёт провода и кабели. В 2022 году «Атком» отчитался о выручке в 93 млн рублей. Принадлежит общество Вячеславу Полежаеву и Павлу Рожкову.
Мощные показатели у ООО «Ринг Абразив Рус». Несмотря на название, фирма на 45% принадлежит бизнесмену с украинским гражданством Микаилу Зохрабовичу. За 2022 год компания отчиталась о выручке в 255 млн рублей и о чистой прибыли на 20 млн рублей. Сфера деятельности организации — торговля инструментами.
Не отстаёт и другая компания по торговле инструментами «Ди-Стар Центр». Фирма полностью принадлежит другой компании с таким же названием, но украинской регистрацией. За прошлый год «Ди-Стар Центр» отчитался о выручке в 259 млн рублей.
О крупной выручке в 43,6 млн рублей отчиталось специализирующееся на торговле парфюмерией ООО «СТС». Фирма полностью принадлежит украинцу Евгению Прилипко. Сумма чистых активов компании достигла в 2022 году 45,7 млн рублей.
Полностью принадлежит украинке Ангелие Литвин компания по продаже одежды «Модная индустрия». Это общество с ограниченной ответственностью в 2022 году заработало не так много — всего 183 тыс. рублей. Гораздо больше удалось заработать ещё одной фирме по торговле одеждой — ООО «Белсиз». Принадлежащая гражданину Украины Сергею Буравченко компания отчиталась за прошлый год о прибыли в 3,4 млн рублей и о выручке в 37 млн рублей.
О внушительной выручке отчиталось ООО «Звезда Белогорья». Компания занимается продажей продуктов, в том числе рыбы, и принадлежит украинцу Александру Пасишнику. По итогам 2022 года выручка фирмы составила 98,7 млн рублей, сумма чистых активов — 18,9 млн рублей.
Небольшая, но интересная компания «Прайм Посуда» занимается торговлей ножами и посудой. Фирма наполовину принадлежит украинцу Евгению Шостаку, ещё наполовину — Елене Шостак, чьё гражданство нигде не указано. Выручка у компании небольшая — 4,4 млн за прошлый год.
Многие компании зарабатывают оптовой торговлей оборудованием и машинами. Одна из крупнейших таких — ООО «Союзэнерго». За 2022 год компания отчиталась о выручке в 140 млн рублей и о чистых активах на 99 млн рублей. Треть фирмы принадлежит гражданину Украины Виктору Худолию.
Ряд фирм с украинской «пропиской» занимается строительством. Их немного — всего шесть, но среди них есть очень крупные и прибыльные.
Стоит отметить ООО «Сена»: за 2022 год компания отчиталась о выручке на 703 млн рублей и о чистой прибыли на 74 млн рублей. «Сена» принадлежит украинскому бизнесмену Евгению Семенишину. Организация существует уже шесть лет.
Ещё один крупный игрок — ООО «Промэнергоинтекс Плюс». По итогам прошлого года компания сообщила о выручке на 31 млн рублей. Фирма наполовину принадлежит предпринимателю с украинским гражданством Игорю Семенову.
Таких компаний, принадлежащих украинцам, в Белгородской области мы насчитали 11. Самая прибыльная из всех них — ООО «Промоборудование», отчитавшаяся о чистой прибыли на 42 млн рублей. Зарегистрированная в 2013 году фирма на 33% принадлежит украинцу Александру Безлипкину. Интересно, но ещё двумя долями по 33% владеют немцы Феликс Кришталь и Евгений Давидовский. Всего лишь 1% фирмы принадлежит предпринимателю с российским гражданством Ольге Скрамтаевой.
Фирма с названием «Нефтепродукт-Крым» занимается арендой имущества. Внезапно, но вопреки названию главный бенефициар и владелец 99% предприятия — компания «Укрнафтапродукт-Крим» из Харьковской области. За прошлый год фирме удалось заработать всего 29 тыс. рублей чистой прибыли. Куда крупнее сумма чистых активов — 30,7 млн рублей.
В Белгородской области есть две украинские компании, связанные с работой компьютеров.
ООО «Цант» занимается разработкой компьютерного и программного обеспечения. Фирму делят пополам два украинца: Виктор Петрушка и Александр Рыба. Сумма чистых активов по итогам 2022 года достигла у компании 35,5 млн рублей, выручки — 21 млн рублей.
Фирма ООО «Смартгоупро» зарабатывает консультациями в компьютерной сфере. Небольшая компания принадлежит украинке по имени Екатерина Стриха. Выручка предприятия по итогам прошлого года составила 14,9 млн рублей.
Оставшиеся компании занимаются в основном производством и изготовлением товаров.
Например, ООО «Бетонный Завод», занимающийся производством товарного бетона. Принадлежит фирма упомянутой выше украинке Ангелине Литвин. По итогам 2022 года компания отчиталась о выручке в 64 млн рублей.
Принадлежащая украинцу Алексею Соболеву фирма «Солтек НМЗ» существует за счёт производства гидравлического и пневматического силового оборудования. Выходит прибыльно: по итогам прошлого года компании удалось получить выручкой 49,8 млн рублей.
ООО «Алые Паруса» занимается производством кормов для животных. Украинский предприниматель Иван Сылка по итогам 2022 года отчитался о прибыли в 1,4 млн рублей. Показатель выручки же за тот период достиг 12 млн рублей.
ООО «Виста» производит пестициды и прочие агрохимические продукты. Украинец Иван Семчук благодаря компании заработал по итогам 2022 года чистой прибылью 8,4 млн рублей.
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