«Инопредприниматели»: чем в Белгородской области владеют граждане Китая

Зарегистрированное в Белгородской области ООО «Ипрохим» занимается торговлей химическими продуктами и наполовину принадлежит одноимённой китайской фирме из Шэньчжэня. Последний год стал для компании неудачным: по его итогам чистые активы «Ипрохим» ушли в минус на 120 млн рублей. Выручка же за тот период составила 26,8 млн рублей.