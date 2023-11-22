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Published Сегодня, 09:47

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Updated Сегодня, 11:38

«Инопредприниматели»: чем в Белгородской области владеют граждане Китая

«Инопредприниматели»: чем в Белгородской области владеют граждане Китая

22 ноября 2023, 09:47
Фото: Midjourney
Бел.Ру в спецпроекте «Инопредприниматели» рассказывает о зарегистрированных в Белгородской области компаниях, принадлежащих иностранцам: как физлицам с паспортами других государств, так и зарубежным юридическим лицам.

Несмотря на тёплые отношения с Россией, выходцев из Китая в Белгородской области не так много — всего пять юридических лиц.

Совокупные активы: -120 млн рублей

Совокупная выручка: 437 млн рублей

Совокупная прибыль: 20 млн рублей

Китаец Хуан Яньи владеет ООО «777 Международные перевозки». Как легко догадаться, занимается фирма организацией перевозок. Данных о ней мало: известно лишь, что сумма чистых активов компании достигает 10 тыс. рублей.

Зарегистрированное в Белгородской области ООО «Ипрохим» занимается торговлей химическими продуктами и наполовину принадлежит одноимённой китайской фирме из Шэньчжэня. Последний год стал для компании неудачным: по его итогам чистые активы «Ипрохим» ушли в минус на 120 млн рублей. Выручка же за тот период составила 26,8 млн рублей.

Ещё одна фирма, торгующая химией, называется ООО «Полимер Плюс». 10% компании принадлежат китайцу по имени Сяомин Чин. Выручка «Полимера» по итогам 2022 года составила 85 млн рублей.

Китайцу Тао Янгу принадлежит белгородская фирма ООО «Сантак». Сфера деятельности компании — торговля кормами для животных. 2022 год стал для «Сантака» удачным: предприятие отчиталось о выручке в 275 млн рублей.

7,7% ООО «ТД Белпак» принадлежат гражданину Китая Конг Чао. Компания занимается оптовой торговлей и по итогам прошлого года ушла в убыток на 3 млн рублей. Показатель выручки же достиг 49,8 млн рублей.

Больше стран и компаний в нашем проекте «Инопредприниматели».

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