«Инопредприниматели»: чем в Белгородской области владеют граждане Китая

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Несмотря на тёплые отношения с Россией, выходцев из Китая в Белгородской области не так много — всего пять юридических лиц.
Совокупные активы: -120 млн рублей
Совокупная выручка: 437 млн рублей
Совокупная прибыль: 20 млн рублей
Китаец Хуан Яньи владеет ООО «777 Международные перевозки». Как легко догадаться, занимается фирма организацией перевозок. Данных о ней мало: известно лишь, что сумма чистых активов компании достигает 10 тыс. рублей.
Зарегистрированное в Белгородской области ООО «Ипрохим» занимается торговлей химическими продуктами и наполовину принадлежит одноимённой китайской фирме из Шэньчжэня. Последний год стал для компании неудачным: по его итогам чистые активы «Ипрохим» ушли в минус на 120 млн рублей. Выручка же за тот период составила 26,8 млн рублей.
Ещё одна фирма, торгующая химией, называется ООО «Полимер Плюс». 10% компании принадлежат китайцу по имени Сяомин Чин. Выручка «Полимера» по итогам 2022 года составила 85 млн рублей.
Китайцу Тао Янгу принадлежит белгородская фирма ООО «Сантак». Сфера деятельности компании — торговля кормами для животных. 2022 год стал для «Сантака» удачным: предприятие отчиталось о выручке в 275 млн рублей.
7,7% ООО «ТД Белпак» принадлежат гражданину Китая Конг Чао. Компания занимается оптовой торговлей и по итогам прошлого года ушла в убыток на 3 млн рублей. Показатель выручки же достиг 49,8 млн рублей.
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