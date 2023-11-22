«Инопредприниматели»: чем в Белгородской области владеют бизнесмены Африки и Востока

В свете последних событий всё чаще звучат призывы сближаться со странами Африки и Востока. По задумке в анонсированном президентом многополярном мире именно эти ранее отстающие государства должны сыграть важную роль. В Белгородской же области связанных с этой частью света компаний не так много — 13 штук.