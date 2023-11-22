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Published Сегодня, 10:27

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«Инопредприниматели»: чем в Белгородской области владеют бизнесмены Африки и Востока

«Инопредприниматели»: чем в Белгородской области владеют бизнесмены Африки и Востока

22 ноября 2023, 10:27
Фото: Midjourney
Бел.Ру в спецпроекте «Инопредприниматели» рассказывает о зарегистрированных в Белгородской области компаниях, принадлежащих иностранцам: как физлицам с паспортами других государств, так и зарубежным юридическим лицам.
Сюжет
Туризм

В свете последних событий всё чаще звучат призывы сближаться со странами Африки и Востока. По задумке в анонсированном президентом многополярном мире именно эти ранее отстающие государства должны сыграть важную роль. В Белгородской же области связанных с этой частью света компаний не так много — 13 штук.

Совокупные активы: 155 млн рублей

Совокупная выручка: 728 млн рублей

Совокупная прибыль: 13 млн рублей

В Белгородской области сразу четыре компании принадлежат гражданам Турции. Крупнейшая из них — ООО «УГД Логистикс». Фирма полностью принадлежит обществу с характерным названием «Уно Улусларарасы наклие лимитед ширкети» и занимается перевозками. По итогам 2022 года «УГД Логистикс» отчиталось о выручке в 73 млн рублей и о чистых активах на сумму в 6 млн рублей.

Одна компания наполовину принадлежит турку по имени Курт Синан, наполовину — украинке Юзефе Герасименко. ООО «Голден Ком» занимается оптовой торговлей: по итогам 2022 года фирма ушла в убыток на 154 тыс. рублей.

Ещё одна наполовину турецкая компания «Дуб 31» торгует пиломатериалами, а вторая, «Оскольский пекарь», занимается продажей хлебобулочных изделий и на треть принадлежит турку по имени Темизел Мухаммет.

В регионе также функционирует две египетские компании. О них мало что известно. ООО «Аль Баша» занимается ресторанным бизнесом и принадлежит предпринимателю по имени Аттия Арафа Халаф Али. Вторая фирма, ООО «Т-И-Р Компани», принадлежит Ибрахиму Таха Мохамед Абусери. Сфера её деятельности — информационные службы.

Одна компания принадлежит гражданину Израиля по имени Идан Раз. О ней также мало информации: известно только, что сфера деятельности ООО «Передовые строительные решения» — строительство. Недавно фирма сменила руководителя: вместо гражданина России им стал гражданин Израиля Бен-Шелег Карнит.

Бизнесмен с иракским гражданством Аль-Баргхаш Алак Али Мохаммед владеет 30% ООО «Студенты без границ». Фирма по работе в области права отчиталась по итогам 2022 года об уходе активов в минус на 72 тыс. рублей.

Связана Белгородская область и с Йеменом. В регионе есть одна компания, которой владеет Аль-Гайлани Мохаммед Абобакр Гаафар — предприниматель из Африки. Фирма занимается туризмом.

Родственники (судя по всему) из Ливана Шуфани Саид и Шуфани Тони владеют сразу двумя компаниями в Белгородской области: им принадлежат ООО «Либена» и ООО «СТ Профиль». Обе фирмы занимаются строительством: первая по итогам 2022 года заработала чистой прибылью 4,8 млн рублей, вторая — 7,8 млн рублей.

Предпринимателю с гражданством Мали Сиссе Мохаммеу принадлежит 77% компании «Сколарис Финанс». Фирма занимается предоставлением услуг для бизнеса.

В Белгородской области функционируют две компании с совладельцами из Индии. Первая — ООО «Фармвет», на 70% принадлежащая бизнесмену с именем Кумар Амрендра. Фирма торгует лекарствами и по итогам 2022 года заработала 133 тыс. рублей чистой прибыли при выручке в 12,3 млн рублей.

Вторая индийская компания — ООО «Эдванс Фарма». Она связана с фармацевтической и производит лекарственные препараты. Владелец предприятия — индиец Шарма Раджеш. «Эдванс Фарма» по итогам 2022 года принесла ему 280 млн рублей чистой прибыли.

Больше стран и компаний в нашем проекте «Инопредприниматели».

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