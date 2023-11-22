«Инопредприниматели»: чем в Белгородской области владеют англосаксы и их друзья?

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Характерно, но в Белгородской области нет компаний с владельцам из США. Зато есть фирмы, связанные с их союзниками и Великобританией. Их немного — всего семь.
Совокупные активы: 100 млн рублей
Совокупная выручка: 187 млн рублей
Совокупная прибыль: 11 млн рублей
ООО «Генетика Пик» на 99% принадлежит английской фирме «Бразилиан Холдингз Лимитед». Оставшийся 1% достался «Пигтейлз Лимитед» — тоже из Британии. Занимется «Генетика» торговлей животными.
Ещё одна британская компания — «Правоторово» — на 33% принадлежит United Venture Capital из Лондона. Занимается фирма выращиванием однолетних культур.
Половина белгородской «НПП Юникорн» принадлежит шотландской фирме «Юникорн Голден ЛЛП». Компания по производству пластмассовых труб заработала за 2022 год 53 млн рублей чистой прибыли.
Выручку в 1,5 млрд рублей получило в 2022 году и ООО «Пластилюкс-Групп». Производящая пластмассу и принадлежащая британцам из ООО «Хартон индастриал» фирма существует уже 14 лет. Её филиалы также есть в Волгоградской, Воронежской, Нижегородской, Ростовской, Саратовской и Тульской областях.
Не обошлось и без украино-британского партнёрства. 0,002% фирмы «Микко» принадлежат украинцу Дмитрию Викторовичу Беспалько, ещё 0,002% — Виктору Беспалько, чьё гражданство не указано. 33% компании владеет английская General Invest Equipment LTD, остальные 66% находятся в распоряжении белгородской фирмы «Принт Эквипмент». Занимается «Микко» арендой: 2022 закончился для компании чистой прибылью на 662 тыс. рублей.
Есть в Белгородской области и два «канадца», и это даже не Терренс и Филлип.
Один из «канадцев» — ООО «Дженесус Лайф Сайенс». Предприятие полностью принадлежит одноимённой компании из Канады. Фирма занимается научными исследованиями в области селекции и генетики свиней пород Йоркшир, Ландрас и Дюрок. По итогам прошлого года свиноводы-генетики отчитались о выручке на 23 млн рублей.
Опытно-экспериментальный завод «Белэнергомаш», оказывается, на 100% принадлежит канадцам. Предприятием владеет «Иммобилье робинет с. а.» с директором Карлосом Камбоном. Филиал в Белгородской области принёс канадцам за 2022 год 1,9 млн рублей чистой выручки.
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