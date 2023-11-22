Хотел избавиться от боли в ногах: нетрадиционная медицина довела белгородца до суда

Белгородца ограничили в свободе за хранение маковой соломы

Инцидент произошёл в Валуйском округе. Там мужчина обнаружил у себя в огороде дикорастущий мак и решил лечить им ноги. Собрал 5 кг маковой соломы и оставил на хранение у себя в сарае. Вылечить ноги белгородец не успел: его задержали полицейские.