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Posted Сегодня, 08:57

Published Сегодня, 08:57

Modified Сегодня, 09:04

Updated Сегодня, 09:04

Суд

Хотел избавиться от боли в ногах: нетрадиционная медицина довела белгородца до суда

22 ноября 2023, 08:57
Фото: 1MI
Суд

Белгородца ограничили в свободе за хранение маковой соломы

Инцидент произошёл в Валуйском округе. Там мужчина обнаружил у себя в огороде дикорастущий мак и решил лечить им ноги. Собрал 5 кг маковой соломы и оставил на хранение у себя в сарае. Вылечить ноги белгородец не успел: его задержали полицейские.

По информации Валуйского районного суда, житель округа заметил в своём огороде дикорастущий мак. Сначала мужчина уничтожал растение, но после того, как узнал, что отвар из мака может оказать обезболивающий эффект, попробовал вылечить им свои больные ноги.

В конце июля этого года белгородец сорвал 5 кг маковой соломы и оставил на хранение на чердаке сарая. Там наркотическое средство пролежало больше месяца. Затем растение изъяли сотрудники правоохранительных органов.

Мужчину признали виновным в совершённом преступлении. Ему назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на два года.

Напомним, что в октябре в Белгородской области задержали члена преступной группы, занимающейся продажей крупных партий наркотиков.

В Белгородской области задержали члена группы, продающей крупные партии наркотиков
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#Белгородская область#Наркотики#Мак#Белгород#Валуйский горокруг#Незаконное хранение#Александра Склярова
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