Хотел избавиться от боли в ногах: нетрадиционная медицина довела белгородца до суда

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
По информации Валуйского районного суда, житель округа заметил в своём огороде дикорастущий мак. Сначала мужчина уничтожал растение, но после того, как узнал, что отвар из мака может оказать обезболивающий эффект, попробовал вылечить им свои больные ноги.
В конце июля этого года белгородец сорвал 5 кг маковой соломы и оставил на хранение на чердаке сарая. Там наркотическое средство пролежало больше месяца. Затем растение изъяли сотрудники правоохранительных органов.
Мужчину признали виновным в совершённом преступлении. Ему назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на два года.
Напомним, что в октябре в Белгородской области задержали члена преступной группы, занимающейся продажей крупных партий наркотиков.