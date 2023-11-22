Более 300 кг вещей передали волонтеры ОМК центру «Милосердие и забота» в Белгороде

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Ежегодно в условиях стационара социально-реабилитационного центра «Милосердие и забота» оказывается до 600 человек. Все эти люди попадают в центр по заявлению управления соцзащиты, полиции, миграционной службы, медицинских учреждений. В настоящее время здесь находится порядка 140 пожилых людей.
«Человек, который оказался на улице в возрасте 80 лет, имеет свою историю. Не всегда это неблагополучный человек, даже чаще наоборот — вполне из обеспеченной семьи. Поэтому многие из наших подопечных не принимают ситуацию, в которой оказались. Им требуется не только уход, но и душевная забота, немного веры в добрых людей. То, что волонтеры проявили инициативу, уже само по себе ценно», — рассказал председатель центра «Милосердие и забота» Владимир Выродов.
Идея волонтерского проекта «Рука помощи» принадлежит сотруднику «ОМК Энергомаш» Антону Питякину.
«Волонтерство — это путь, к которому человек приходит, осознав, что нет ничего важнее помощи другим. Остаться один на один с проблемами, без крыши над головой, особенно в пожилом возрасте — это страшно. Нужно быть добрее к окружающим людям, а хорошее дело обязательно принесет еще один плюсик в карму», — отметил Антон Питякин.
Волонтеры белгородского завода ОМК уверены, что, протянув руку помощи, им удалось хотя бы немного отогреть сердца постояльцев центра.
«Пожилые люди могут оказаться в сложной жизненной ситуации по многим причинам, включая эмоциональное и физическое состояние. В любой момент они могут стать уязвимым и потребовать дополнительной помощи и внимания. Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте — одна из целей устойчивого развития. В грантовом конкурсе „ОМК Партнерство“ у нас есть отдельное направление — поддержка социально уязвимых слоев населения в городах присутствия группы ОМК. Проект „Рука помощи“ — это хороший и достаточно наглядный пример того, какой может быть помощь пожилым людям в родном городе. Гуманитарная помощь — это разновидность социального волонтерства», — прокомментировала руководитель направления корпоративной социальной ответственности группы ОМК Ольга Миронова.