Более 300 кг вещей передали волонтеры ОМК центру «Милосердие и забота» в Белгороде

Ежегодно в условиях стационара социально-реабилитационного центра «Милосердие и забота» оказывается до 600 человек. Все эти люди попадают в центр по заявлению управления соцзащиты, полиции, миграционной службы, медицинских учреждений. В настоящее время здесь находится порядка 140 пожилых людей.