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Более 300 кг вещей передали волонтеры ОМК центру «Милосердие и забота» в Белгороде

Более 300 кг вещей передали волонтеры ОМК центру «Милосердие и забота» в Белгороде

22 ноября 2023, 09:09
Фото: Юлия Виреева
Волонтеры «ОМК Энергомаш» на средства гранта «ОМК Партнерство» приобрели вещи для подопечных социально-реабилитационного центра «Милосердие и забота». Теплые носки, футболки, кофты, брюки, халаты, обувь, постельное белье и необходимые средства реабилитации для пожилых людей — всего более 300 кг.

Ежегодно в условиях стационара социально-реабилитационного центра «Милосердие и забота» оказывается до 600 человек. Все эти люди попадают в центр по заявлению управления соцзащиты, полиции, миграционной службы, медицинских учреждений. В настоящее время здесь находится порядка 140 пожилых людей.

«Человек, который оказался на улице в возрасте 80 лет, имеет свою историю. Не всегда это неблагополучный человек, даже чаще наоборот — вполне из обеспеченной семьи. Поэтому многие из наших подопечных не принимают ситуацию, в которой оказались. Им требуется не только уход, но и душевная забота, немного веры в добрых людей. То, что волонтеры проявили инициативу, уже само по себе ценно», — рассказал председатель центра «Милосердие и забота» Владимир Выродов.

Идея волонтерского проекта «Рука помощи» принадлежит сотруднику «ОМК Энергомаш» Антону Питякину.

«Волонтерство — это путь, к которому человек приходит, осознав, что нет ничего важнее помощи другим. Остаться один на один с проблемами, без крыши над головой, особенно в пожилом возрасте — это страшно. Нужно быть добрее к окружающим людям, а хорошее дело обязательно принесет еще один плюсик в карму», — отметил Антон Питякин.

Волонтеры белгородского завода ОМК уверены, что, протянув руку помощи, им удалось хотя бы немного отогреть сердца постояльцев центра.

«Пожилые люди могут оказаться в сложной жизненной ситуации по многим причинам, включая эмоциональное и физическое состояние. В любой момент они могут стать уязвимым и потребовать дополнительной помощи и внимания. Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте — одна из целей устойчивого развития. В грантовом конкурсе „ОМК Партнерство“ у нас есть отдельное направление — поддержка социально уязвимых слоев населения в городах присутствия группы ОМК. Проект „Рука помощи“ — это хороший и достаточно наглядный пример того, какой может быть помощь пожилым людям в родном городе. Гуманитарная помощь — это разновидность социального волонтерства», — прокомментировала руководитель направления корпоративной социальной ответственности группы ОМК Ольга Миронова.
Фото: Юлия Виреева
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