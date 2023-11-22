Белгородские бабушки «воюют» за места в автобусах. Что происходит?

В городской администрации журналистам сообщили, что у перевозчиков есть только микроавтобусы, а более вместительный транспорт они позволить себе не могут. Тем не менее в феврале старооскольцам должны дать в работу 12 больших автобусов — их планируют сдавать в аренду перевозчикам.