Белгородские бабушки «воюют» за места в автобусах. Что происходит?

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Жители Старого Оскола жалуются на нехватку автобусов. По их словам, проблемы с транспортом существуют уже давно, однако после снегопада ситуация ухудшилась — маршрутки стали ездить реже.
Из-за нехватки общественного транспорта салоны автобусов забиваются пассажирами до предела. Однако это не совсем правильно — за такое сотрудники правоохранительных органов штрафуют водителей. Например, в одном из случаев сотрудник ГИБДД остановил маршрутчика и в течение 15 минут составлял протокол. Из-за этого многие опоздали на работу.
Автобусов и так не хватает, ещё и эти сюрпризы. В городе какой-то бардак происходит с общественным транспортом.
считают жители
В городской администрации журналистам сообщили, что у перевозчиков есть только микроавтобусы, а более вместительный транспорт они позволить себе не могут. Тем не менее в феврале старооскольцам должны дать в работу 12 больших автобусов — их планируют сдавать в аренду перевозчикам.
Отметим, что в Белгороде у автобусов также были проблемы после выпадения снега. Два маршрута столкнулись на остановке, ещё два забуксовали.