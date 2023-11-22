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Posted Сегодня, 12:25

Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

Заполненный микроавтобус в Старом Осколе

Белгородские бабушки «воюют» за места в автобусах. Что происходит?

22 ноября 2023, 12:25
Фото: Telegram-канал "ОК! Старый Оскол"
Заполненный микроавтобус в Старом Осколе

Жители Старого Оскола жалуются на нехватку автобусов

В Старом Осколе катастрофически не хватает автобусов, жалуются жители журналистам «Подъёма». Оскольчане считают, что в городе мало общественного транспорта. В Старом Осколе несколько микроавтобусов, которые после снегопада стали реже ездить, утверждают горожане.

Жители Старого Оскола жалуются на нехватку автобусов. По их словам, проблемы с транспортом существуют уже давно, однако после снегопада ситуация ухудшилась — маршрутки стали ездить реже.

Из-за нехватки общественного транспорта салоны автобусов забиваются пассажирами до предела. Однако это не совсем правильно — за такое сотрудники правоохранительных органов штрафуют водителей. Например, в одном из случаев сотрудник ГИБДД остановил маршрутчика и в течение 15 минут составлял протокол. Из-за этого многие опоздали на работу.

Автобусов и так не хватает, ещё и эти сюрпризы. В городе какой-то бардак происходит с общественным транспортом.
считают жители

В городской администрации журналистам сообщили, что у перевозчиков есть только микроавтобусы, а более вместительный транспорт они позволить себе не могут. Тем не менее в феврале старооскольцам должны дать в работу 12 больших автобусов — их планируют сдавать в аренду перевозчикам.

Отметим, что в Белгороде у автобусов также были проблемы после выпадения снега. Два маршрута столкнулись на остановке, ещё два забуксовали.

Заполненный микроавтобус в Старом Осколе
Видео: Telegram-канал "ОК! Старый Оскол"
29 вопросов: белгородцы могут оценить качество поездок в автобусах
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