АКРА повысило кредитный рейтинг Новикомбанка

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
Как сообщает gorod55.ru, такая оценка деятельности кредитной организации со стороны рейтингового агентства вызвана «повышением оценки бизнес-профиля банка при сохранении сильной позиции по капиталу, адекватной позиции по фондированию и ликвидности, а также консервативной оценки риск-профиля», о чем указано в отчете АКРА.
Сотрудники агентства обращают внимание на неизменно высокие финансовые результаты Новикомбанка и повышение его активов. Так, по состоянию на октябрь текущего года активы банка составили 823,8 миллиарда рублей, а чистая прибыль равнялась 13,8 миллиарда рублей. Примечательно, что в прошлом году Новикомбанк смог попасть в пятерку лучших банков РФ по размеру чистой прибыли.
Аналитики АКРА обращают внимание на то, что в рамках приоритетной для банка на сегодняшний день модели развития удалось сформировать кредитный портфель, отличающийся достойным качеством.
Основное направление работы Новикомбанка — надежное, непрерывное финансирование предприятий, которые в настоящий момент являются лидерами отечественной промышленности. Банк использует все доступные ему инструменты государственной поддержки, чтобы помочь предприятиям высокотехнологичных отраслей промышленного сектора серьезно снизить стоимость обслуживания кредитов.
Помимо этого, в текущем году Новикомбанк, так же как и ранее, продолжает централизованно снабжать ресурсами разработанные при участии акционера собственные преференциальные программы финансирования для поддержки предприятий, которые трудятся в целях достижения технологического суверенитета.
В долгосрочной стратегии развития банка прописано последующее укрепление его позиций как универсальной кредитной организации. Эксперты АКРА прогнозируют, что такие меры будут способствовать продолжению наращивания объема активов банка, усилению их диверсификации и поступательному росту операционных доходов.
«Новая ступень рейтинга повысит эффективность вложений акционера, которые направляются на поддержку промышленности, и позволит нам и в дальнейшем обеспечивать наилучшие условия финансирования предприятиям в контуре „Ростеха“ и российской промышленности в целом», — озвучила дальнейшие планы развития председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения Союза машиностроителей РФ Елена Георгиева.