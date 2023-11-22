АКРА повысило кредитный рейтинг Новикомбанка

Сотрудники агентства обращают внимание на неизменно высокие финансовые результаты Новикомбанка и повышение его активов. Так, по состоянию на октябрь текущего года активы банка составили 823,8 миллиарда рублей, а чистая прибыль равнялась 13,8 миллиарда рублей. Примечательно, что в прошлом году Новикомбанк смог попасть в пятерку лучших банков РФ по размеру чистой прибыли.