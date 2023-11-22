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АКРА повысило кредитный рейтинг Новикомбанка

АКРА повысило кредитный рейтинг Новикомбанка

22 ноября 2023, 14:57
Фото: Новикомбанк
Специалисты рейтингового агентства АКРА, оценив финансовые результаты работы Новикомбанка, повысили кредитный рейтинг компании до уровня АА-(RU) со стабильным прогнозом. Стоит отметить, что ранее, в июле этого года, агентство АКРА повысило прогноз по рейтингу банка А+(RU) до «Позитивного».

Как сообщает gorod55.ru, такая оценка деятельности кредитной организации со стороны рейтингового агентства вызвана «повышением оценки бизнес-профиля банка при сохранении сильной позиции по капиталу, адекватной позиции по фондированию и ликвидности, а также консервативной оценки риск-профиля», о чем указано в отчете АКРА.

Сотрудники агентства обращают внимание на неизменно высокие финансовые результаты Новикомбанка и повышение его активов. Так, по состоянию на октябрь текущего года активы банка составили 823,8 миллиарда рублей, а чистая прибыль равнялась 13,8 миллиарда рублей. Примечательно, что в прошлом году Новикомбанк смог попасть в пятерку лучших банков РФ по размеру чистой прибыли.

Аналитики АКРА обращают внимание на то, что в рамках приоритетной для банка на сегодняшний день модели развития удалось сформировать кредитный портфель, отличающийся достойным качеством.

Основное направление работы Новикомбанка — надежное, непрерывное финансирование предприятий, которые в настоящий момент являются лидерами отечественной промышленности. Банк использует все доступные ему инструменты государственной поддержки, чтобы помочь предприятиям высокотехнологичных отраслей промышленного сектора серьезно снизить стоимость обслуживания кредитов.

Помимо этого, в текущем году Новикомбанк, так же как и ранее, продолжает централизованно снабжать ресурсами разработанные при участии акционера собственные преференциальные программы финансирования для поддержки предприятий, которые трудятся в целях достижения технологического суверенитета.

В долгосрочной стратегии развития банка прописано последующее укрепление его позиций как универсальной кредитной организации. Эксперты АКРА прогнозируют, что такие меры будут способствовать продолжению наращивания объема активов банка, усилению их диверсификации и поступательному росту операционных доходов.

«Новая ступень рейтинга повысит эффективность вложений акционера, которые направляются на поддержку промышленности, и позволит нам и в дальнейшем обеспечивать наилучшие условия финансирования предприятиям в контуре „Ростеха“ и российской промышленности в целом», — озвучила дальнейшие планы развития председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения Союза машиностроителей РФ Елена Георгиева.

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