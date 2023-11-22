29 вопросов: белгородцы могут оценить качество поездок в автобусах

Белгородцев просят оценить качество обслуживания пассажирским транспортом

Всего белгородцам зададут 29 вопросов о работе общественного транспорта. Пассажиры могут поделиться своим отношением к стоимости проезда, к расписанию движения автобусов, к чистоте в салонах и к другим вещам.