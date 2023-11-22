29 вопросов: белгородцы могут оценить качество поездок в автобусах

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Организатор пассажирских перевозок предложил белгородцам пройти социологический опрос. С 22 по 29 ноября жители региона смогут ответить на ряд вопросов и оценить качество обслуживания на пассажирском транспорте.
Подобные опросы среди белгородцев устраиваются каждый год. В 2023 году пассажирам зададут 29 вопросов: каким транспортом они пользуются, как относятся к качеству обслуживания и стоимости проезда.
Принять участие в опросе можно на официальном сайте нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Напомним, что оценить работу общественного транспорта белгородцам предлагали ещё в сентябре. В минтрансе отметили, что подобный опрос поможет показать, насколько пассажиры удовлетворены качеством обслуживания.