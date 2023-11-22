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Автобус

29 вопросов: белгородцы могут оценить качество поездок в автобусах

22 ноября 2023, 10:37
Фото: 1MI
Автобус

Белгородцев просят оценить качество обслуживания пассажирским транспортом

Всего белгородцам зададут 29 вопросов о работе общественного транспорта. Пассажиры могут поделиться своим отношением к стоимости проезда, к расписанию движения автобусов, к чистоте в салонах и к другим вещам.

Организатор пассажирских перевозок предложил белгородцам пройти социологический опрос. С 22 по 29 ноября жители региона смогут ответить на ряд вопросов и оценить качество обслуживания на пассажирском транспорте.

Подобные опросы среди белгородцев устраиваются каждый год. В 2023 году пассажирам зададут 29 вопросов: каким транспортом они пользуются, как относятся к качеству обслуживания и стоимости проезда.

Принять участие в опросе можно на официальном сайте нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Напомним, что оценить работу общественного транспорта белгородцам предлагали ещё в сентябре. В минтрансе отметили, что подобный опрос поможет показать, насколько пассажиры удовлетворены качеством обслуживания.

Белгородцам предложили оценить работу общественного транспорта
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#Белгородская область#Автобус#Автобус по расписанию#Пассажирский транспорт#Белгород#Социологический опрос#Александра Склярова
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