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Published Сегодня, 06:28

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Обстрел

ВСУ атаковали Белгородскую область миномётными снарядами

21 ноября 2023, 06:28
Фото: 1MI
Обстрел

Четыре снаряда выпустили по Белгородской области за день

Удар на себя приняли сёла Шебекинского горокруга. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

20 ноября ВСУ выпустили по Белгородской области четыре миномётных снаряда. Тремя ударили по Терезовке, ещё одним — по Новой Таволжанке.

Как сообщил глава региона, в обоих случаях обошлось без пострадавших и разрушений.

Днём ранее, 19 ноября, ВСУ выпустили по Белгородской области 46 снарядов и четыре дрона. Один из них пытался ударить по инфраструктурному объекту связи.

В минувшие выходные при другой атаке дрона пострадали двое мужчин — их с ранениями ног госпитализировали. Помимо этого, ВСУ ударили «Точкой-У» по Ровенькам — есть разрушения.

Ранее стало известно, что в Белгородской области за время СВО пострадали 25 детей, трое погибли.

Стало известно, сколько детей погибли и ранены в Белгородской области с начала СВО
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#Белгородская область#Происшествия#Новая таволжанка#Инна Рогова#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Атака ВСУ#Обстрел ВСУ#Миномётный обстрел#Терезовка
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