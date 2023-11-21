ВСУ атаковали Белгородскую область миномётными снарядами

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
20 ноября ВСУ выпустили по Белгородской области четыре миномётных снаряда. Тремя ударили по Терезовке, ещё одним — по Новой Таволжанке.
Как сообщил глава региона, в обоих случаях обошлось без пострадавших и разрушений.
Днём ранее, 19 ноября, ВСУ выпустили по Белгородской области 46 снарядов и четыре дрона. Один из них пытался ударить по инфраструктурному объекту связи.
В минувшие выходные при другой атаке дрона пострадали двое мужчин — их с ранениями ног госпитализировали. Помимо этого, ВСУ ударили «Точкой-У» по Ровенькам — есть разрушения.
Ранее стало известно, что в Белгородской области за время СВО пострадали 25 детей, трое погибли.