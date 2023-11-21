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Posted Сегодня, 06:34

Published Сегодня, 06:34

Modified Сегодня, 11:29

Updated Сегодня, 11:29

Пляж

Водоёмы сделали безопаснее: белгородцы стали тонуть в два раза реже

21 ноября 2023, 06:34
Фото: 1MI
Пляж

Гладков рассказал об итогах купального сезона в Белгородской области

Статистику власти обсудили ещё вчера, 20 ноября, в ходе заседания правительства. На следующий день губернатор закрепил итоги: он назвал причины уменьшения несчастных случаев на воде.

За последние три года в Белгородской области в два раза уменьшилось количество происшествий на воде. Происшествий на воде с участием детей стало ещё меньше — это количество сократилось в три раза.

Губернатор Вячеслав Гладков считает, что это стало возможным благодаря увеличению организованных мест отдыха на воде. Для этого власти закупили дополнительное оборудование и обучили персонал.

Также с 2021 года в регионе реализуется программа «Всеобуч по плаванию». Во второй год её реализации плаванию обучались 53 тысячи детей, в 2023 году — 54 тысячи, в 2024 году планируется привлечь около 63 тысяч детей.

В прошлом году область заняла первое место в России в этом направлении.

Всё сделано для того, чтобы наши дети умели плавать, чувствовали себя уверенно на воде и поэтому были живы и здоровы.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что за купальный сезон в Белгороде утонул один человек. Спасли девятерых белгородцев, в числе которых было двое детей.

В центре Белгорода едва не утонула женщина
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#Белгородская область#Утонул#Белгород#Вячеслав Гладков#Происшествие на воде#Несчастные случаи#Александра Склярова
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