Водоёмы сделали безопаснее: белгородцы стали тонуть в два раза реже

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
За последние три года в Белгородской области в два раза уменьшилось количество происшествий на воде. Происшествий на воде с участием детей стало ещё меньше — это количество сократилось в три раза.
Губернатор Вячеслав Гладков считает, что это стало возможным благодаря увеличению организованных мест отдыха на воде. Для этого власти закупили дополнительное оборудование и обучили персонал.
Также с 2021 года в регионе реализуется программа «Всеобуч по плаванию». Во второй год её реализации плаванию обучались 53 тысячи детей, в 2023 году — 54 тысячи, в 2024 году планируется привлечь около 63 тысяч детей.
В прошлом году область заняла первое место в России в этом направлении.
Всё сделано для того, чтобы наши дети умели плавать, чувствовали себя уверенно на воде и поэтому были живы и здоровы.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что за купальный сезон в Белгороде утонул один человек. Спасли девятерых белгородцев, в числе которых было двое детей.