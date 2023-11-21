В БелГУ разработали четыре способа изготовления лопаток газотурбинных двигателей

Особенность сплавов на основе орторомбического алюминида титана в том, что в ходе кристаллизации формируются крупные зерна. Это затрудняет пластическую деформацию и не даёт реализовать весь потенциал материала. Применение к металлу по отдельности либо термической обработки, либо обработки давлением не позволяет добиться структуры, обеспечивающей высокий комплекс свойств и наиболее благоприятный комплекс механических характеристик.