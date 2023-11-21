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Лёд

Улицы Белгорода сковало льдом, а экс-главу ЦЭБа Белоковаленко заочно арестовали

21 ноября 2023, 15:30
Фото: 1MI
Лёд
Сегодня, 21 ноября, пешеходные дорожки в Белгороде покрылись толстым слоем льда, из-за чего многие жители жаловались на плохую работу коммунальщиков. В это же время стало известно о смене руководителя в УКСе мэрии и о заочном аресте Леонида Белоковаленко.

Тротуары Белгорода превратились в лёд

Снегопад, который обрушился на Белгород 20 ноября, вызвал большие проблемы для горожан: пробки, аварии. На следующий день горожане начали жаловаться на гололёд на пешеходных дорожках. Во многих местах тротуар не посыпали песко-соляной смесью.

Местные жители написали о проблемах в соцсетях и указали те районы и улицы, где коммунальщики ещё не очистили дороги и не обработали тротуары песко-соляной смесью. Среди них — улицы Попова, Волчанская, Дзержинского, проспект Богдана Хмельницкого, бульвар 1-го Салюта и другие.

Однако в мэрии Белгорода заявили, что все необходимые работы по расчистке и обработке улично-дорожной сети выполняются, а коммунальная техника работает круглосуточно. Они обещали заняться проблемными участками в ближайшее время и попросили горожан проявить терпение и понимание.

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Новое назначение

В Белгороде Инна Ткачёва по собственному желанию ушла с должности руководителя муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства», где проработала почти семь месяцев.

Её обязанности временно исполняет Игорь Лютенко. Ранее он уже несколько раз занимал эту должность, поэтому его могут утвердить на пост руководителя.

За последние 12 лет в УКСе руководители сменяли друг друга целых 16 раз. Первым должность директора на протяжении шести лет занимал Владимир Фальков. После него пост руководителя на три года занял Александр Бондаренко.

Напомним, что в 2023 году УКС заключило контракты на сумму 2,6 миллиарда рублей на реконструкцию парка Ленина и ремонт дорог к парку аттракционов.

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Заочный арест бывшего руководителя ЦЭБа

Бывшего руководителя Фонда содействия реформированию ЖКХ и Центра экологической безопасности Леонида Белоковаленко заочно арестовали. Такое решение принял Басманный районный суд Москвы.

В настоящий момент экс-руководитель ЦЭБа находится в розыске. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Суд постановил отправить его под стражу на два месяца после задержания.

Леонид Белоковаленко родился в Белгороде, окончил университет потребительской кооперации, а после работал в ООО «Белгородский центр сертификации и испытаний» и ООО «Белгородский стекольный завод». Исполнительным директором регионального Фонда содействия реформированию ЖКХ стал в 2014 году. С 2018 по август 2021 года возглавлял Центр экологической безопасности.

Ранее, в августе, ФСБ задержала группу руководителей Фонда ЖКХ и ЦЭБ.

Экс-главу белгородского Фонда ЖКХ и ЦЭБа Леонида Белоковаленко заочно арестовали
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