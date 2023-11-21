Улицы Белгорода сковало льдом, а экс-главу ЦЭБа Белоковаленко заочно арестовали

Местные жители написали о проблемах в соцсетях и указали те районы и улицы, где коммунальщики ещё не очистили дороги и не обработали тротуары песко-соляной смесью. Среди них — улицы Попова, Волчанская, Дзержинского, проспект Богдана Хмельницкого, бульвар 1-го Салюта и другие.