Снежные ДТП в Белгородской области: два человека погибли, 13 пострадали

Помимо этого, накануне произошло две аварии, в которых пострадали дети. На трассе Шебекино — Короча в Шебекинском горокруге столкнулись Daewoo Matiz и Hyundai Solaris. Травмированы 55-летняя автомобилистка, которая была за рулём иномарки, а также пассажиры второй машины — три 11-летние девочки и одна девочка 10 лет.