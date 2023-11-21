Снежные ДТП в Белгородской области: два человека погибли, 13 пострадали

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
ДТП со смертельным исходом произошло 20 ноября в Чернянском районе. На трассе Старый Оскол — Чернянка — Новый Оскол столкнулись Toyota Camry и ГАЗ. Погибли 49-летний водитель иномарки и его 71-летняя пассажирка. Ранены пассажиры второго авто — мужчины 53 и 22 лет.
Помимо этого, накануне произошло две аварии, в которых пострадали дети. На трассе Шебекино — Короча в Шебекинском горокруге столкнулись Daewoo Matiz и Hyundai Solaris. Травмированы 55-летняя автомобилистка, которая была за рулём иномарки, а также пассажиры второй машины — три 11-летние девочки и одна девочка 10 лет.
Годовалый мальчик пострадал в ДТП в Старооскольском горокруге. На дороге Старый Оскол — Чернянка — Новый Оскол столкнулись Hyundai и Skoda. Помимо ребёнка, пострадали 58-летний водитель первой иномарки и 26-летняя пассажирка второго авто.
В Старооскольском горокруге произошла ещё одна авария. На дороге «Юго-Западный обход города» Datsun съехал с дороги и влетел в дорожный знак. Пострадала 57-летняя пассажирка иномарки.
На дороге Новый Оскол — Валуйки — Ровеньки в Валуйском горокруге столкнулись Nissan Almera и BMW. Травмирован 43-летний водитель первой иномарки.
В Белгороде в результате снежных ДТП 20 ноября пострадал пешеход. На улице Вокзальной ВАЗ-2115 сбил 35-летнюю женщину. Она шла по нерегулируемому переходу.