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ДТП

Снежные ДТП в Белгородской области: два человека погибли, 13 пострадали

21 ноября 2023, 09:19
Фото: 1MI
ДТП

13 белгородцев пострадали в авариях в день сильного снегопада

Накануне на регион обрушился сильный снег. Непогода привела к множеству ДТП на дорогах. В результате шести происшествий есть пострадавшие, в их числе — пятеро детей, сообщили в УМВД по региону.
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ДТП

ДТП со смертельным исходом произошло 20 ноября в Чернянском районе. На трассе Старый Оскол — Чернянка — Новый Оскол столкнулись Toyota Camry и ГАЗ. Погибли 49-летний водитель иномарки и его 71-летняя пассажирка. Ранены пассажиры второго авто — мужчины 53 и 22 лет.

Помимо этого, накануне произошло две аварии, в которых пострадали дети. На трассе Шебекино — Короча в Шебекинском горокруге столкнулись Daewoo Matiz и Hyundai Solaris. Травмированы 55-летняя автомобилистка, которая была за рулём иномарки, а также пассажиры второй машины — три 11-летние девочки и одна девочка 10 лет.

Годовалый мальчик пострадал в ДТП в Старооскольском горокруге. На дороге Старый Оскол — Чернянка — Новый Оскол столкнулись Hyundai и Skoda. Помимо ребёнка, пострадали 58-летний водитель первой иномарки и 26-летняя пассажирка второго авто.

В Старооскольском горокруге произошла ещё одна авария. На дороге «Юго-Западный обход города» Datsun съехал с дороги и влетел в дорожный знак. Пострадала 57-летняя пассажирка иномарки.

На дороге Новый Оскол — Валуйки — Ровеньки в Валуйском горокруге столкнулись Nissan Almera и BMW. Травмирован 43-летний водитель первой иномарки.

В Белгороде в результате снежных ДТП 20 ноября пострадал пешеход. На улице Вокзальной ВАЗ-2115 сбил 35-летнюю женщину. Она шла по нерегулируемому переходу.

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#Белгородская область#ДТП#Происшествия#Старый Оскол#Пострадавшие#Аварии#Дети#Снегопад#Инна Рогова#Белгород#Шебекинский горокруг
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