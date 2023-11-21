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Инъекция

Симптомы одни, источники разные: врач из Белгорода — о типах сахарного диабета

21 ноября 2023, 04:15
Фото: 1MI
Инъекция

Белгородский врач объяснил разницу между типами сахарного диабета

На этой неделе в мире отмечали День борьбы с сахарным диабетом. Это заболевание и раньше было распространённым, а в последние годы стало настоящим бичом. Типов диабета существует несколько, о причинах появления и влиянии на организм человека двух основных Бел.Ру спросило у врача.

О механизмах возникновения диабета первого и второго типа рассказал врач общей практики Алексей Воротников.

Прежде всего стоит обозначить что сахарный диабет — это хроническое заболевание поджелудочной железы, когда она перестаёт нормально функционировать и в крови человека повышается уровень сахара. Основные виды диабета — 1 типа и 2 типа. 90% больных диабетом — это диабетики 2 типа.

По симптомам и влиянию на организм оба типа схожи, но источники возникновения у них разные. Когда нарушается работа иммунной системы — это 1 тип, а если человек ведёт малоподвижный образ жизни, у него избыточный вес и он питается неправильно, к тому же курит или употребляет алкоголь — у него может развиться диабет 2 типа.

Чтобы понять, как протекает сахарный диабет в организме, нужно разобраться, что такое инсулин.

«Инсула» в переводе с латинского означает «островок», и поджелудочная железа человека имеет такие «островки Лангерганса». В них находятся по две клетки, которые выделяют в кровь гормон инсулин, он помогает проникать глюкозе в клетки, сама она туда попасть не может. И когда глюкоза с помощью инсулина попадает в клетку — выделяется энергия».
Алексей Воротников, врач общей практики областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики

Когда человек болеет сахарным диабетом 1 типа, его клетки иммунитета начинают считать свою же поджелудочную железу чужеродной и атакуют «островки». Инсулину неоткуда выделяться, его становится мало, и глюкоза без него не может усваиваться в организме, поэтому продолжает накапливаться в крови, наступает гипергликемия.

При диабете 2 типа из-за избыточной массы тела клетки организма человека перегружены питательными веществами, теряют чувствительность к инсулину, и глюкоза так же не может в них попасть.

Два типа диабета объединяет состояние повышенного сахара в крови, из-за которого могут начать развиваться различные патологии. Но разница между ними в том, что в при 1 типе человеку не хватает своего собственного инсулина, а при 2 типе организм его просто «не видит».

Болезнь цивилизации: белгородский врач рассказал о рисках сахарного диабета
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