Симптомы одни, источники разные: врач из Белгорода — о типах сахарного диабета

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 04:15
Updated Сегодня, 04:15
О механизмах возникновения диабета первого и второго типа рассказал врач общей практики Алексей Воротников.
Прежде всего стоит обозначить что сахарный диабет — это хроническое заболевание поджелудочной железы, когда она перестаёт нормально функционировать и в крови человека повышается уровень сахара. Основные виды диабета — 1 типа и 2 типа. 90% больных диабетом — это диабетики 2 типа.
По симптомам и влиянию на организм оба типа схожи, но источники возникновения у них разные. Когда нарушается работа иммунной системы — это 1 тип, а если человек ведёт малоподвижный образ жизни, у него избыточный вес и он питается неправильно, к тому же курит или употребляет алкоголь — у него может развиться диабет 2 типа.
Чтобы понять, как протекает сахарный диабет в организме, нужно разобраться, что такое инсулин.
«Инсула» в переводе с латинского означает «островок», и поджелудочная железа человека имеет такие «островки Лангерганса». В них находятся по две клетки, которые выделяют в кровь гормон инсулин, он помогает проникать глюкозе в клетки, сама она туда попасть не может. И когда глюкоза с помощью инсулина попадает в клетку — выделяется энергия».
Алексей Воротников, врач общей практики областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики
Когда человек болеет сахарным диабетом 1 типа, его клетки иммунитета начинают считать свою же поджелудочную железу чужеродной и атакуют «островки». Инсулину неоткуда выделяться, его становится мало, и глюкоза без него не может усваиваться в организме, поэтому продолжает накапливаться в крови, наступает гипергликемия.
При диабете 2 типа из-за избыточной массы тела клетки организма человека перегружены питательными веществами, теряют чувствительность к инсулину, и глюкоза так же не может в них попасть.
Два типа диабета объединяет состояние повышенного сахара в крови, из-за которого могут начать развиваться различные патологии. Но разница между ними в том, что в при 1 типе человеку не хватает своего собственного инсулина, а при 2 типе организм его просто «не видит».