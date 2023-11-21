Симптомы одни, источники разные: врач из Белгорода — о типах сахарного диабета

По симптомам и влиянию на организм оба типа схожи, но источники возникновения у них разные. Когда нарушается работа иммунной системы — это 1 тип, а если человек ведёт малоподвижный образ жизни, у него избыточный вес и он питается неправильно, к тому же курит или употребляет алкоголь — у него может развиться диабет 2 типа.