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Posted Сегодня, 13:47

Published Сегодня, 13:47

Modified Сегодня, 13:49

Updated Сегодня, 13:49

Мороз

Сильный мороз надвигается на Белгородскую область

21 ноября 2023, 13:47
Фото: Midjourney
Мороз

В Белгородской области похолодает до -13 °C

Предполагается, что 22 ноября в Белгородской области преимущественно не будет осадков, но установится морозная погода. Особенно холодно будет ночью. Прогноз погоды на среду опубликовали в региональном МЧС.
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Погода

По информации синоптиков, завтра, 22 ноября, на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. Осадков не ожидается. Порывы ветра северо-западного направления будут достигать 6-11 м/с.

В регионе температура воздуха ночью составит -13…-8 °C. В светлое время суток будет немного теплее: -8…-3 °C.

В Белгороде среда тоже будет морозной. Ночью столбик термометра опустится до -12…-10 °C, днём — до -7…-5 °C.

Напомним, что в понедельник в регионе выпал снег, который сегодня, во вторник, превратился в гололёд. Белгородцы жаловались на необработанные песко-соляной смесью тротуары.

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#Белгородская область#Погода#Мороз#Белгород#Александра Склярова
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