Сильный мороз надвигается на Белгородскую область

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
По информации синоптиков, завтра, 22 ноября, на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. Осадков не ожидается. Порывы ветра северо-западного направления будут достигать 6-11 м/с.
В регионе температура воздуха ночью составит -13…-8 °C. В светлое время суток будет немного теплее: -8…-3 °C.
В Белгороде среда тоже будет морозной. Ночью столбик термометра опустится до -12…-10 °C, днём — до -7…-5 °C.
Напомним, что в понедельник в регионе выпал снег, который сегодня, во вторник, превратился в гололёд. Белгородцы жаловались на необработанные песко-соляной смесью тротуары.