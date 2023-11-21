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Posted Сегодня, 11:52

Published Сегодня, 11:52

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

Аварийное жильё

Правительство РФ даст денег Белгородской области на решение вопроса с жильём

21 ноября 2023, 11:52
Фото: 1MI
Аварийное жильё

Белгородская область получит допсредства для расселения аварийного жилья

Всего региону заплатят более 78 млн рублей. Средства Фонда развития территорий должны поступить в регионы до 31 декабря 2023 года. Деньги выдадут четырём субъектам РФ, следует из распоряжения.

Правительство России выделит дополнительные средства Белгородской области для расселения аварийного жилья.

Исходя из распоряжения, Белгородская область получит 78 млн 254 тысячи 800 рублей. Эти средства регион должен будет потратить на расселение жителей из тех домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года.

Помимо Белгородской области, деньги также получат Архангельская, Тамбовская области и Чеченская Республика. Всего на эти нужды направят 2 млрд рублей. Поступить все средства в субъекты РФ должны до 31 декабря 2023 года.

Распределение денег проводилось в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Отметим, что только в Белгороде по состоянию на сентябрь в аварийных домах проживали более 400 человек. Всего в городе 17 ветхих многоэтажных домов.

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#Белгородская область#Аварийное жилье#Правительство РФ#Касается каждого#Расселение#Белгород#Александра Склярова#Дополнительные средства
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