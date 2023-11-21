«Поезда здоровья» до конца года приедут в 20 населённых пунктов Белгородской области

В региональном минздраве сообщили, что с 9 января по 27 октября этого года медицинские бригады посетили 128 населённых пунктов. В них почти 30 тысяч человек прошли комплексное обследование, исследования с использованием различного диагностического оборудования, а также получили консультации узких специалистов.