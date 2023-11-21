«Поезда здоровья» до конца года приедут в 20 населённых пунктов Белгородской области

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
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Updated Сегодня, 07:36
В Белгородской области возобновилась работа «Поездов здоровья». До конца года в мобильных медицинских комплексах планируют обследовать жителей 12 районов. На этой неделе «Поезда здоровья» посетят Борисовский, Красногвардейский и Прохоровский районы, а также Губкинский горокруг.
В региональном минздраве сообщили, что с 9 января по 27 октября этого года медицинские бригады посетили 128 населённых пунктов. В них почти 30 тысяч человек прошли комплексное обследование, исследования с использованием различного диагностического оборудования, а также получили консультации узких специалистов.
Обследования помогли выявить заболевания кровообращения у 1124 пациентов, подозрения на онкологию у 339 человек, из которых у 125 диагнозы были подтверждены. Ещё у 2995 человек выявили повышенный уровень глюкозы в крови.
Напомним, что в конце ноября «Поезда здоровья» временно прекращали выезжать в населённые пункты. Их передали на техническое обслуживание.