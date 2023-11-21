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"Поезд здоровья"

«Поезда здоровья» до конца года приедут в 20 населённых пунктов Белгородской области

21 ноября 2023, 07:34
Фото: страница губернатора Белгородской области в соцсети
"Поезд здоровья"

Белгородцам показали график «Поездов здоровья» до конца 2023 года

Минздрав Белгородской области опубликовал в соцсетях график выездов в те населённые пункты, которые находятся вдали от больниц и поликлиник. Всего за оставшиеся пять недель мобильные комплексы посетят 20 населённых пунктов в четырёх муниципалитетах.

В Белгородской области возобновилась работа «Поездов здоровья». До конца года в мобильных медицинских комплексах планируют обследовать жителей 12 районов. На этой неделе «Поезда здоровья» посетят Борисовский, Красногвардейский и Прохоровский районы, а также Губкинский горокруг.

В региональном минздраве сообщили, что с 9 января по 27 октября этого года медицинские бригады посетили 128 населённых пунктов. В них почти 30 тысяч человек прошли комплексное обследование, исследования с использованием различного диагностического оборудования, а также получили консультации узких специалистов.

Обследования помогли выявить заболевания кровообращения у 1124 пациентов, подозрения на онкологию у 339 человек, из которых у 125 диагнозы были подтверждены. Ещё у 2995 человек выявили повышенный уровень глюкозы в крови.

Напомним, что в конце ноября «Поезда здоровья» временно прекращали выезжать в населённые пункты. Их передали на техническое обслуживание.

График выездовГрафик выездов
График выездовГрафик выездов
График выездовГрафик выездов
График выездов
Фото: минздрав Белгородской области
Белгородские «Поезда здоровья» временно прекратят выезжать в населённые пункты
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