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Белгородца на мини-тракторе осудят за вождение в нетрезвом виде

По полям, по полям мини-трактор едет к нам: ДПС поймала пьяного водителя-белгородца

21 ноября 2023, 12:41
Фото: 1MI

Белгородца на мини-тракторе осудят за вождение в нетрезвом виде

Жителя Белгородской области остановили в селе Мясоедово. В тот день он в нетрезвом состоянии управлял мини-трактором без регистрационного номера. За нарушение закона мужчина может до двух лет провести в тюрьме, сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники ДПС остановили в селе Мясоедово Белгородского района мини-трактор «Скаут Т-25» под управлением 45-летнего мужчины. У трактора не было государственного регистрационного знака, зато у водителя были признаки алкогольного опьянения. Освидетельствование это подтвердило — показания прибора составили 0,276 мг/л при допустимой норме 0,160 мг/л.

Позже сотрудники правоохранительных органов выяснили, что ранее водитель уже был судим за повторное управление транспортом в нетрезвом виде.

В настоящий момент в отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»). Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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#Белгородская область#Белгородский район#Уголовное дело#Белгород#Нетрезвое вождение#Александра Склярова#Мини-трактор
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