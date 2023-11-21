По полям, по полям мини-трактор едет к нам: ДПС поймала пьяного водителя-белгородца

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Сотрудники ДПС остановили в селе Мясоедово Белгородского района мини-трактор «Скаут Т-25» под управлением 45-летнего мужчины. У трактора не было государственного регистрационного знака, зато у водителя были признаки алкогольного опьянения. Освидетельствование это подтвердило — показания прибора составили 0,276 мг/л при допустимой норме 0,160 мг/л.
Позже сотрудники правоохранительных органов выяснили, что ранее водитель уже был судим за повторное управление транспортом в нетрезвом виде.
В настоящий момент в отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»). Ему грозит до двух лет лишения свободы.