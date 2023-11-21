По полям, по полям мини-трактор едет к нам: ДПС поймала пьяного водителя-белгородца

Белгородца на мини-тракторе осудят за вождение в нетрезвом виде

Жителя Белгородской области остановили в селе Мясоедово. В тот день он в нетрезвом состоянии управлял мини-трактором без регистрационного номера. За нарушение закона мужчина может до двух лет провести в тюрьме, сообщили в региональном УМВД.