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Posted Сегодня, 09:35

Published Сегодня, 09:35

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

Общепит

Ответ удивил: как много было отравлений в общепите в Белгородской области?

21 ноября 2023, 09:35
Фото: 1MI
Общепит

Ни один белгородец не умер за последние пять лет после отравления в общепите

Сообщений об отравлениях в местах общепита за последние пять лет в Роспотребнадзор не поступало. Однако работу некоторых предприятий пришлось приостанавливать, пишет «Открытый Белгород».

За последние пять лет жители Белгородской области ни разу не отравились в местах общественного питания. Летальных исходов в регионе также не наблюдалось, пишет издание со ссылкой на Роспотребнадзор.

Исходя из ответа службы, чаще всего белгородцы жаловались на санитарное содержание помещений и на качество реализуемой продукции.

За этот же промежуток времени в регионе приостанавливали работу пять предприятий общепита. Связано это было обнаруженными Роспотребнадзором нарушениями. В 2023 году приостанавливало работу только одно предприятие.

Недавно белгородцам рассказали, что делать в случае отравления.

В белгородском Роспотребнадзоре рассказали, что делать при отравлении в общепите
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#Белгородская область#Роспотребнадзор#Общепит#Белгород#Отравления#Александра Склярова
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