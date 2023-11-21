Ответ удивил: как много было отравлений в общепите в Белгородской области?

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
За последние пять лет жители Белгородской области ни разу не отравились в местах общественного питания. Летальных исходов в регионе также не наблюдалось, пишет издание со ссылкой на Роспотребнадзор.
Исходя из ответа службы, чаще всего белгородцы жаловались на санитарное содержание помещений и на качество реализуемой продукции.
За этот же промежуток времени в регионе приостанавливали работу пять предприятий общепита. Связано это было обнаруженными Роспотребнадзором нарушениями. В 2023 году приостанавливало работу только одно предприятие.
Недавно белгородцам рассказали, что делать в случае отравления.