Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:43

Published Сегодня, 10:43

Modified Сегодня, 10:43

Updated Сегодня, 10:43

Лось на улице в Белгороде

На улицу в Белгороде забрёл необычный «пешеход»: видео

21 ноября 2023, 10:43
Фото: Telegram-канал «Жесть Белгород»
Лось на улице в Белгороде

Лося увидели на улице в Белгороде

Животное заметили очевидцы, которые поделились видеозаписью с местными Telegram-каналами. Откуда взялся лось на улице Красноармейской, пока не известно.

В Белгороде заметили лося. Видео с животным очевидцы прислали в Telegram-канал «Жесть Белгород». Сообщается, что лось разгуливал по Красноармейской улице. Как он там оказался, пока не известно.

Отметим, что это уже не первый случай, когда белгородцы замечают на улицах других диких животных: за ноябрь это уже третий инцидент. Ранее в парке Вейделевского района увидели заблудившегося оленя. Специалисты предполагали, что тот сбежал из вольера и выпускать его в дикую природу нельзя. Ветеринары осмотрели животное и оказали ему помощь.

15 ноября на улице Некрасова в Белгороде местные жители увидели лисицу, которая несла в зубах мёртвую кошку. Видео с охотницей появилось в соцсетях.

Лось на улице Белгорода
Видео: Telegram-канал «Жесть Белгород»
«Заметили в зубах мёртвую кошку»: белгородцев удивила лисица во дворе многоэтажек
Узнать подробнее
Читайте также:
Лисы и собаки: кто из животных чаще болел бешенством в Белгородской области?«Справляют нужду на могилы»: овцы священника бродят по белгородскому кладбищуБешеную овцу нашли в Белгородской области
#Город#Видео#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Лось#Александра Склярова
Подпишитесь
Белгородцев не устраивает «бесплатный каток»: люди массово жалуются на гололёд
Сегодня, 08:08
Ответ удивил: как много было отравлений в общепите в Белгородской области?
Сегодня, 09:35
Не только на Соборной: где появятся новогодние ели в Белгороде и сколько они простоят
Сегодня, 08:33
Проработавшую в Белгородской области восемь лет компанию Зотова решили ликвидировать
Сегодня, 10:06
Мэрия Белгорода представила новый документ, посвящённый ПВР
Сегодня, 08:43
Распространяют ложь: никакой 13-й пенсии в России не предусмотрено
Сегодня, 07:59