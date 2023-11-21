На улицу в Белгороде забрёл необычный «пешеход»: видео

Отметим, что это уже не первый случай, когда белгородцы замечают на улицах других диких животных: за ноябрь это уже третий инцидент. Ранее в парке Вейделевского района увидели заблудившегося оленя. Специалисты предполагали, что тот сбежал из вольера и выпускать его в дикую природу нельзя. Ветеринары осмотрели животное и оказали ему помощь.