На улицу в Белгороде забрёл необычный «пешеход»: видео

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
В Белгороде заметили лося. Видео с животным очевидцы прислали в Telegram-канал «Жесть Белгород». Сообщается, что лось разгуливал по Красноармейской улице. Как он там оказался, пока не известно.
Отметим, что это уже не первый случай, когда белгородцы замечают на улицах других диких животных: за ноябрь это уже третий инцидент. Ранее в парке Вейделевского района увидели заблудившегося оленя. Специалисты предполагали, что тот сбежал из вольера и выпускать его в дикую природу нельзя. Ветеринары осмотрели животное и оказали ему помощь.
15 ноября на улице Некрасова в Белгороде местные жители увидели лисицу, которая несла в зубах мёртвую кошку. Видео с охотницей появилось в соцсетях.