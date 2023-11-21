Купили за 5 тысяч: иностранцы попали под суд из-за липовых миграционных карт

Напомним, что в августе и сентябре полиция в регионе проводила рейды по нарушениям миграционного законодательства. Так, в Новооскольском горокруге в общежитии одного из предприятий обнаружили четверых граждан стран Средней Азии, к пребыванию в регионе которых у правоохранителей возникли вопросы. Помимо этого, уже ставшим гражданами РФ напомнили о воинском учёте.