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Суд

Купили за 5 тысяч: иностранцы попали под суд из-за липовых миграционных карт

21 ноября 2023, 11:45
Фото: 1MI
Суд

Иностранцев в Белгородской области осудили из-за подложных миграционных карт

Граждане стран ближнего зарубежья купили карты у незнакомца и передали их в МВД для оформления патента на работу в Белгородской области. Обман раскрыли, иностранцы попали под суд. В региональной прокуратуре заявили, что наказание могут заменить на более суровое.

Двое мужчин из стран ближнего зарубежья купили у незнакомца фальшивые миграционные карты. За это они заплатили 5 тыс. рублей. В картах содержалась недостоверная информация о пересечении мужчинами госграницы.

Липовые миграционные карты иностранцы отнесли в УМВД по Старому Осколу для оформления патента на работу в Белгородской области. Однако обман был раскрыт.

Возбуждено уголовное дело за использование заведомо подложного документа (ч. 5 ст. 327 УК РФ). Мужчин признали виновными — им назначили штраф в общей сумме 14 тыс. рублей. В прокуратуре уточнили, что в случае неуплаты наказание могут заменить на более суровое.

Напомним, что в августе и сентябре полиция в регионе проводила рейды по нарушениям миграционного законодательства. Так, в Новооскольском горокруге в общежитии одного из предприятий обнаружили четверых граждан стран Средней Азии, к пребыванию в регионе которых у правоохранителей возникли вопросы. Помимо этого, уже ставшим гражданами РФ напомнили о воинском учёте.

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#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Мигранты#Иностранцы#Новости Старого Оскола#Инна Рогова#Белгород#Миграционные карты
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