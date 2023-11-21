Купили за 5 тысяч: иностранцы попали под суд из-за липовых миграционных карт

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Двое мужчин из стран ближнего зарубежья купили у незнакомца фальшивые миграционные карты. За это они заплатили 5 тыс. рублей. В картах содержалась недостоверная информация о пересечении мужчинами госграницы.
Липовые миграционные карты иностранцы отнесли в УМВД по Старому Осколу для оформления патента на работу в Белгородской области. Однако обман был раскрыт.
Возбуждено уголовное дело за использование заведомо подложного документа (ч. 5 ст. 327 УК РФ). Мужчин признали виновными — им назначили штраф в общей сумме 14 тыс. рублей. В прокуратуре уточнили, что в случае неуплаты наказание могут заменить на более суровое.
Напомним, что в августе и сентябре полиция в регионе проводила рейды по нарушениям миграционного законодательства. Так, в Новооскольском горокруге в общежитии одного из предприятий обнаружили четверых граждан стран Средней Азии, к пребыванию в регионе которых у правоохранителей возникли вопросы. Помимо этого, уже ставшим гражданами РФ напомнили о воинском учёте.