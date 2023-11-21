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Подвал, в котором оставались кошки

«Кошки погибнут от холода и жажды»: под Белгородом в подвале замуровали животных?

21 ноября 2023, 15:41
Фото: Милана Ланская / страница губернатора в соцсети
Подвал, в котором оставались кошки

Белгородцы бьют тревогу из-за оставленных в подвале кошек

По словам местных жителей, сотрудники управляющей компании заварили решётками подвальные окна, из-за чего животные не могут выбраться на улицу. На жалобы отреагировали в Госжилнадзоре.

Сотрудники управляющей компании в Шебекино поставили решётки на окна в подвале многоквартирного дома на улице Ленина. Горожане бьют тревогу: в подвале остались кошки, но выйти они не могут.

На улице холодно, зима. Я проживаю в этом доме и хочу сказать, что за кошками прекрасно ухаживают, они обработаны от блох и глистов, стерилизованы. Я никогда не видела ни единой грязной миски, так как их сразу убирают после кормления. Таким образом УК «Жилищник» борется с антисанитарией?! А как быть, когда кошки погибнут в подвале от голода и жажды?
жительница Шебекино

Женщина добавила, что кошки никому не мешали — это подтвердили результаты опроса соседей. При этом в управляющей компании, по словам белгородки, на контакт не идут.

Глава регионального Госжилнадзора Михаил Бредихин ответил, что проблему решат. «В ближайшее время сотрудники УО будут направлены для проведения обследования и принятия мер реагирования», — заявил чиновник.

Ранее из-за замурованных в подвале кошек жители одного из домов в Северном серьёзно поссорились с управляющей компанией. По данной истории активисты просили провести проверку по возможному факту жестокого обращения с животными.

Подвал, в котором оставались кошки Подвал, в котором оставались кошки
Подвал, в котором оставались кошки Подвал, в котором оставались кошки
Подвал, в котором оставались кошки
Фото: Милана Ланская / страница губернатора в соцсети
В подвале дома под Белгородом замуровали кошек
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#Общество#Белгородская область#Управляющая компания#Шебекино#Животные#Инна Рогова#Белгород#Подвал#Кошки#Шебекинский горокруг
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