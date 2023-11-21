«Кошки погибнут от холода и жажды»: под Белгородом в подвале замуровали животных?

Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
Modified Сегодня, 15:41
Updated Сегодня, 15:41
Сотрудники управляющей компании в Шебекино поставили решётки на окна в подвале многоквартирного дома на улице Ленина. Горожане бьют тревогу: в подвале остались кошки, но выйти они не могут.
На улице холодно, зима. Я проживаю в этом доме и хочу сказать, что за кошками прекрасно ухаживают, они обработаны от блох и глистов, стерилизованы. Я никогда не видела ни единой грязной миски, так как их сразу убирают после кормления. Таким образом УК «Жилищник» борется с антисанитарией?! А как быть, когда кошки погибнут в подвале от голода и жажды?
жительница Шебекино
Женщина добавила, что кошки никому не мешали — это подтвердили результаты опроса соседей. При этом в управляющей компании, по словам белгородки, на контакт не идут.
Глава регионального Госжилнадзора Михаил Бредихин ответил, что проблему решат. «В ближайшее время сотрудники УО будут направлены для проведения обследования и принятия мер реагирования», — заявил чиновник.
Ранее из-за замурованных в подвале кошек жители одного из домов в Северном серьёзно поссорились с управляющей компанией. По данной истории активисты просили провести проверку по возможному факту жестокого обращения с животными.