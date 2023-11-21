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Суд

КМАруда: 70-летие комбината и арбитражи на 285 млн рублей

21 ноября 2023, 10:40
Фото: Midjourney
Суд

За два года к комбинату КМАРуда подали исков в арбитраж на 285 млн рублей

Комбинат КМАруда в Белгородской области — один из крупнейших добытчиков железной руды в стране. В этом году предприятие отметило юбилей — 70 лет. Редакция Бел.Ру изучила, сколько судебных дел скопилось у комбината за последние два года.

АО «Комбинат КМАруда» зарегистрировано в Губкине с 1993 года. Предприятие занимается добычей железных руд подземным способом. В 2023 году один из крупнейших комбинатов страны отпраздновал 70-летний юбилей: писались поздравления, наверняка были и подарки. А кто-то до сих пор ждёт «подарков» от самой КМАруды — на общую сумму в 40 млн рублей.

С миру по нитке

Согласно данным СПАРК «Интерфакс», за последние десять лет комбинат КМАруда принял участие в 153 судебных разбирательствах. В роли ответчика предприятие выступало при этом 78 раз — на общую сумму в 400 млн рублей. На момент публикации рассматривается восемь дел — на 40 млн рублей.

Так, уже с начала этого года комбинат успел выступить ответчиком по 32 делам. Как раз по восьми из них ожидается решение: общая же сумма претензий составила 149,6 млн рублей. В 2022 сумма исковых требований составила 135,4 млн рублей.

За год полностью или частично исковые требования к КМАруде удовлетворяли 14 раз. А прямо сейчас в первой инстанции рассматривается пока крупнейший за год иск — на 30 млн рублей. Подало его ООО «Гарант-Плюс»: фирма зарегистрирована в Воронежской области и занимается строительством.

Примечательно, но в 2022 году ситуация была схожей, но с меньшим количеством исков — 16. Удовлетворили требования в 11 случаях — полностью или частично. И снова фигурировали компании из других регионов России: Тульской, Калужской, Московской областей. В целом география исковых заявлений к комбинату весьма обширна. Так, в списке истцов на текущий год числятся компании из:

  • Ленинградской области: АО «Завод Пирс», производящее подъёмники
  • Свердловской области: ООО «МВСП-Трейд», торгующее лесом, а также ООО «Уралтехпарт» и ООО «Торос»
  • Москвы: ООО СК «Сбербанк Страхование», ООО «Хит Машинери»
  • Владимирской области: ООО «Вик-Индустри», торгующее машинами
  • Кемеровской области: ООО «КМЗ», фирма по производству машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства
  • Новосибирской области: АО «Росинструмент», торгующее инструментами
  • Липецкой области: ООО ТД «Спецсталь». Компания занимается производством строительных металлических конструкций
  • Крыма: АО «Керченский Металлургический Завод»
  • Калужской области: АО «Сукремльский чугунолитейный завод»
  • и другие

Характерно, но в этом году о своих претензиях к КМАруде заявили всего шесть компаний с белгородским ИНН. В их числе — ООО «Кочевник».

Кочуем по судам

Ранее Бел.Ру освещало эту историю: весной 2023 года гендиректор фирмы Антон Хатунцев сообщил о том, что его организация намерена взыскать с КМАруды 11 млн рублей долга.

Сейчас уже известно, что иск Хатунцева арбитражный суд Белгородской области частично удовлетворил, взыскав с комбината более 11 млн рублей.

Напомним, что изначально «Кочевник» занимался вырубкой лесопосадки и корчеванием пней на том месте, где КМАруда планировал строить шахту по добыче железной руды. Но затем возникли трудности, которые переросли в судебные разбирательства.

Хатунцев тогда предположил, что комбинат намеренно задерживает выплаты подрядчикам, чтобы «пользоваться денежными средствами для развития предприятия». В комбинате в ответ на это заявили, что «считают неуместным публичное обсуждение деталей коммерческих переговоров между двумя частными компаниями» и ратовали за «цивилизованное решение споров».

Споры КМАруды с компаниями со всей России продолжаются не первый год. При этом суды зачастую встают на сторону истцов: например, в феврале этого года комбинат обязали выплатить АО «Сукремльский чугунолитейный завод» из Калужской области 3 млн рублей долга.

Редакция Бел.Ру планирует подробнее изучить арбитражные суды с участием комбината и рассказать о них в следующих публикациях.

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#Общество#Белгородская область#Долг#Эксклюзив#Белгород#Иск#Кмаруда#Претензии#Артем Черненко#Кочевник
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