КМАруда: 70-летие комбината и арбитражи на 285 млн рублей

Примечательно, но в 2022 году ситуация была схожей, но с меньшим количеством исков — 16. Удовлетворили требования в 11 случаях — полностью или частично. И снова фигурировали компании из других регионов России: Тульской, Калужской, Московской областей. В целом география исковых заявлений к комбинату весьма обширна. Так, в списке истцов на текущий год числятся компании из: