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Published Сегодня, 11:58

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Бывший остановочный комплекс на "Стадионе"

К Новому году будет: когда на «Мичурина» в Белгороде появится остановочный павильон?

21 ноября 2023, 11:58
Фото: Bel.ru
Бывший остановочный комплекс на "Стадионе"

Остановочный комплекс на «Мичурина» в Белгороде появится к концу декабря

Павильоны на «Стадионе» и «Мичурина» снесли ещё летом и весной соответственно, но новые навесы до сих пор не поставили, из-за чего белгородцам приходится мёрзнуть под ветром и снегопадом. Жители решили ещё раз поинтересоваться, когда стоит ждать остановочные комплексы.

Белгородцы обеспокоены отсутствием остановочных комплексов на «Стадионе» и «Мичурина». Некоторые жители вновь начали задавать соответствующие вопросы.

О том, когда горожанам стоит ждать появление остановочного комплекса на «Мичурина», сообщили в Telegram-канале «Белгород №1». Журналисты направили запрос в городскую администрацию и выяснили, что комплекс установят до 25 декабря.

Ранее стало известно, когда остановка появится на «Стадионе»: в мэрии заверили, что произойдёт это до 10 декабря.

Сообщалось, что новые остановочные комплексы обойдутся в 6,6 млн рублей. Исполнителя искали ещё в сентябре.

Мэрия вновь назвала срок установки остановочного павильона на «Стадионе» в Белгороде
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