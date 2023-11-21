К Новому году будет: когда на «Мичурина» в Белгороде появится остановочный павильон?

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Белгородцы обеспокоены отсутствием остановочных комплексов на «Стадионе» и «Мичурина». Некоторые жители вновь начали задавать соответствующие вопросы.
О том, когда горожанам стоит ждать появление остановочного комплекса на «Мичурина», сообщили в Telegram-канале «Белгород №1». Журналисты направили запрос в городскую администрацию и выяснили, что комплекс установят до 25 декабря.
Ранее стало известно, когда остановка появится на «Стадионе»: в мэрии заверили, что произойдёт это до 10 декабря.
Сообщалось, что новые остановочные комплексы обойдутся в 6,6 млн рублей. Исполнителя искали ещё в сентябре.