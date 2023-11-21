К Новому году будет: когда на «Мичурина» в Белгороде появится остановочный павильон?

Остановочный комплекс на «Мичурина» в Белгороде появится к концу декабря

Павильоны на «Стадионе» и «Мичурина» снесли ещё летом и весной соответственно, но новые навесы до сих пор не поставили, из-за чего белгородцам приходится мёрзнуть под ветром и снегопадом. Жители решили ещё раз поинтересоваться, когда стоит ждать остановочные комплексы.