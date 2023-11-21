Иллюминацию обновили, но картины останутся: в Белгороде монтируют «Эрмитаж»

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Сегодня, 21 ноября, в парке Победы начали устанавливать «Эрмитаж». В этом году его отремонтировали: заменили электрооборудование и установили новую световую иллюминацию.
Закончить все монтажные работы планируется до 15 декабря. К этому же дню собираются подключить интерактивный павильон.
В новогоднем объекте разместят 12 стендов с репродукциями картин художников XVIII–XX веков. На каждом экземпляре будет размещён QR-код, который поможет «оживить» каждую работу. Права на их размещение предоставил государственный Эрмитаж, расположенный в Санкт-Петербурге.
В прошлом году белгородский «Эрмитаж» посетили около 56 тыс. человек.
Напомним, что на ремонт световых элементов было потрачено около 8 млн рублей. А монтаж и обслуживание новогоднего оформления обошлись в 1 993 000 рублей.