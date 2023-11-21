Иллюминацию обновили, но картины останутся: в Белгороде монтируют «Эрмитаж»

В Белгороде начали установку «Эрмитажа»

Рабочие уже приступили к монтажу новогоднего оформления. Полностью закончить работы и подключить его планируется до 15 декабря. Внутри, как и в прошлые годы, разместят репродукции картин из настоящего Эрмитажа, отметили в городской администрации.