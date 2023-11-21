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Монтаж "Эрмитажа"

Иллюминацию обновили, но картины останутся: в Белгороде монтируют «Эрмитаж»

21 ноября 2023, 13:13
Фото: мэрия Белгорода
Монтаж "Эрмитажа"

В Белгороде начали установку «Эрмитажа»

Рабочие уже приступили к монтажу новогоднего оформления. Полностью закончить работы и подключить его планируется до 15 декабря. Внутри, как и в прошлые годы, разместят репродукции картин из настоящего Эрмитажа, отметили в городской администрации.

Сегодня, 21 ноября, в парке Победы начали устанавливать «Эрмитаж». В этом году его отремонтировали: заменили электрооборудование и установили новую световую иллюминацию.

Закончить все монтажные работы планируется до 15 декабря. К этому же дню собираются подключить интерактивный павильон.

В новогоднем объекте разместят 12 стендов с репродукциями картин художников XVIII–XX веков. На каждом экземпляре будет размещён QR-код, который поможет «оживить» каждую работу. Права на их размещение предоставил государственный Эрмитаж, расположенный в Санкт-Петербурге.

В прошлом году белгородский «Эрмитаж» посетили около 56 тыс. человек.

Напомним, что на ремонт световых элементов было потрачено около 8 млн рублей. А монтаж и обслуживание новогоднего оформления обошлись в 1 993 000 рублей.

Во сколько обойдётся монтаж и обслуживание «Эрмитажа» к Новому году в Белгороде?
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#Белгородская область#Новости Белгорода#Эрмитаж#Монтаж#Белгород#Новогоднее украшение#Александра Склярова
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