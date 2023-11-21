Иконников ответил, повысят ли водителям белгородских поликлиник и больниц зарплату

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Неравнодушные белгородцы решили поинтересоваться в соцсетях, могут ли водителям центральных районных больниц и поликлиник повысить заработную плату. «Вообще ведь без транспорта останемся», — негодует жительница региона.
На её обращение отреагировал министр здравоохранения Андрей Иконников. Чиновник сообщил, что в 2024 году действительно планируется увеличение заработной платы. Согласно утверждённому Министерством финансов РФ показателю, заработная плата для немедицинского персонала вырастет на 4,5%.
Ранее Иконников рассказал, сколько зарабатывают врачи. Так, средняя заработная плата составляет около 40 тыс. рублей: 83 тыс. у врачей и 41 тыс. у медперсонала. Белгородцев эти суммы удивили.