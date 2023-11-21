Иконников ответил, повысят ли водителям белгородских поликлиник и больниц зарплату

Водителям белгородских поликлиник и больниц могут повысить зарплату

Узнать об этом решили неравнодушные жители, которые боятся остаться совсем без транспорта. По словам министра здравоохранения региона Андрея Иконникова, повышение заработной платы будет уже в 2024 году.