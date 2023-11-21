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Скорая

Иконников ответил, повысят ли водителям белгородских поликлиник и больниц зарплату

21 ноября 2023, 12:47
Фото: 1MI
Скорая

Водителям белгородских поликлиник и больниц могут повысить зарплату

Узнать об этом решили неравнодушные жители, которые боятся остаться совсем без транспорта. По словам министра здравоохранения региона Андрея Иконникова, повышение заработной платы будет уже в 2024 году.

Неравнодушные белгородцы решили поинтересоваться в соцсетях, могут ли водителям центральных районных больниц и поликлиник повысить заработную плату. «Вообще ведь без транспорта останемся», — негодует жительница региона.

На её обращение отреагировал министр здравоохранения Андрей Иконников. Чиновник сообщил, что в 2024 году действительно планируется увеличение заработной платы. Согласно утверждённому Министерством финансов РФ показателю, заработная плата для немедицинского персонала вырастет на 4,5%.

Ранее Иконников рассказал, сколько зарабатывают врачи. Так, средняя заработная плата составляет около 40 тыс. рублей: 83 тыс. у врачей и 41 тыс. у медперсонала. Белгородцев эти суммы удивили.

Глава минздрава Иконников назвал зарплату врачей в регионе. Белгородцы удивились
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#Белгородская область#Зарплата#Водители#Белгород#Андрей иконников#Повышение зарплаты#Александра Склярова
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