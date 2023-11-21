Хлеб и молочка по завышенным ценам удивили белгородскую прокуратуру

Ранее в Ракитянском районе за слишком дорогую курятину наказали владельца одного из магазинов. Помимо этого, Федеральная антимонопольная служба обещала проверить цены на яйца. В некоторых магазинах региона стоимость перевалила 100 рублей за десяток.