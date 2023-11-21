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Published Сегодня, 07:27

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Хлеб

Хлеб и молочка по завышенным ценам удивили белгородскую прокуратуру

21 ноября 2023, 07:27
Фото: Midjourney
Хлеб

Прокуратура добилась изменения цен на продукты в белгородском магазине

Проверка прошла в Грайворонском горокруге. Отдельные товары в одном из магазинов продавали по слишком высокой цене. По факту нарушения завели административное дело, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В одном из магазинов Грайворонского горокруга продукты продавали по завышенной цене. Дорогими посчитали хлеб, хлебобулочные изделия и молочную продукцию. Цены на них установили с превышением предельных размеров торговых надбавок.

Против руководителя торгового предприятия завели административное дело за нарушение порядка ценообразования — завышение регулируемой государством стоимости продукции (ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ).

Цены на хлеб и молочку в итоге изменили.

Ранее в Ракитянском районе за слишком дорогую курятину наказали владельца одного из магазинов. Помимо этого, Федеральная антимонопольная служба обещала проверить цены на яйца. В некоторых магазинах региона стоимость перевалила 100 рублей за десяток.

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#Общество#Белгородская область#Магазин#Прокуратура#Проверка#Цены#Хлеб#Инна Рогова#Белгород#Грайворонский горокруг#Молочка
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