Хлеб и молочка по завышенным ценам удивили белгородскую прокуратуру

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
В одном из магазинов Грайворонского горокруга продукты продавали по завышенной цене. Дорогими посчитали хлеб, хлебобулочные изделия и молочную продукцию. Цены на них установили с превышением предельных размеров торговых надбавок.
Против руководителя торгового предприятия завели административное дело за нарушение порядка ценообразования — завышение регулируемой государством стоимости продукции (ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ).
Цены на хлеб и молочку в итоге изменили.
Ранее в Ракитянском районе за слишком дорогую курятину наказали владельца одного из магазинов. Помимо этого, Федеральная антимонопольная служба обещала проверить цены на яйца. В некоторых магазинах региона стоимость перевалила 100 рублей за десяток.