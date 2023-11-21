Без изменений: белгородский коэффициент для трудовых мигрантов могут оставить прежним

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
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Updated Сегодня, 14:23
Сегодня, 21 ноября, состоялось заседание комитета областной думы по бюджету, финансам и земельным отношениям. В ходе встречи депутаты рассмотрели проект закона «Об установлении на 2024 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда».
Начальник департамента доходов бюджета и долговой политики министерства финансов и бюджетной политики области Александр Шабанов предложил оставить коэффициент для трудовых мигрантов на прежнем уровне — 2,105. Коэффициент остаётся без изменений уже несколько лет.
В то же время стоимость патента станет выше из-за увеличения федерального коэффициента на 5,7%. В итоге он вырастет до 6062 рублей в месяц. В этом году стоимость патента составляет 5734 рубля. В случае если в 2024 году количество проданных патентов будет тем же, что и в этом году, казна области пополнится на 9 млн рублей.
Решение будет принято на следующем заседании депутатов областной думы.