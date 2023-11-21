Без изменений: белгородский коэффициент для трудовых мигрантов могут оставить прежним

В то же время стоимость патента станет выше из-за увеличения федерального коэффициента на 5,7%. В итоге он вырастет до 6062 рублей в месяц. В этом году стоимость патента составляет 5734 рубля. В случае если в 2024 году количество проданных патентов будет тем же, что и в этом году, казна области пополнится на 9 млн рублей.