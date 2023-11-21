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Документы

Без изменений: белгородский коэффициент для трудовых мигрантов могут оставить прежним

21 ноября 2023, 14:21
Фото: 1MI
Документы

В Белгородской области увеличится стоимость патента для трудовых мигрантов

Изменение коэффициента для трудовых мигрантов и стоимости патента депутаты рассмотрели на очередном заседании. Предлагается увеличить показатель для патента, но оставить без изменений коэффициент. Окончательное решение примут на ближайшей сессии облдумы.

Сегодня, 21 ноября, состоялось заседание комитета областной думы по бюджету, финансам и земельным отношениям. В ходе встречи депутаты рассмотрели проект закона «Об установлении на 2024 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда».

Начальник департамента доходов бюджета и долговой политики министерства финансов и бюджетной политики области Александр Шабанов предложил оставить коэффициент для трудовых мигрантов на прежнем уровне — 2,105. Коэффициент остаётся без изменений уже несколько лет.

В то же время стоимость патента станет выше из-за увеличения федерального коэффициента на 5,7%. В итоге он вырастет до 6062 рублей в месяц. В этом году стоимость патента составляет 5734 рубля. В случае если в 2024 году количество проданных патентов будет тем же, что и в этом году, казна области пополнится на 9 млн рублей.

Решение будет принято на следующем заседании депутатов областной думы.

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#Белгородская область#Экономика#Патент#Коэффициент#Белгород#Трудовые мигранты#Александра Склярова
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