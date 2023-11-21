Белгородские студенты будут знакомить молодежь с рабочими профессиями

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Проект «Секреты мастерства», в рамках которого для студентов-технарей провели мастер-классы и квиз, получил поддержку в грантовом конкурсе «ОМК Партнерство» (его ежегодно проводит группа ОМК).
Для студентов Белгородского машиностроительного техникума — будущих сварщиков, токарей, техников и станочников — организовали мастер-класс по съемке видеороликов на телефон. Ребята узнали, как можно интересно, просто и красиво рассказывать о своих будущих профессиях через визуальный ряд. Эти навыки пригодились студентам для подготовки конкурсных роликов.
Отдельный мастер-класс посвятили психологическим аспектам выбора специальности. Участники познакомились с типами личности, со способами мотивации, важностью самореализации себя в выбранной профессии.
Два мастер-класса посвятили ораторскому искусству, которое ребята смогли потренировать в ходе дебатов. Задача была отстоять свою точку зрения в споре с оппонентом. Завершили образовательную программу интеллектуальной игрой квиз.
Финалом проекта «Секреты мастерства» стал концерт, а котором наградили самых активных и креативных студентов Белгородского машиностроительного техникума.
Идея таких активностей принадлежит директору Дворца культуры «Энергомаш» Лидии Новаковой, которая решила привлечь молодых людей для популяризации рабочих профессий в регионе.
«Сейчас многие промышленные предприятия сталкиваются с проблемой дефицита кадров. Важно работать с молодежью, рассказывать на понятном ей языке о современных рабочих профессиях, о перспективах развития в промышленности и о том, как можно успешно реализоваться, например, на нашем заводе „ОМК Энергомаш“. Поэтому мы стараемся поддерживать в грантовом конкурсе „ОМК Партнерство“ и такие профориентационные проекты как „Секреты мастерства“. Они помогают молодежи определиться с выбором профессии, больше узнать о работе на передовых современных производствах», — прокомментировала руководитель направления корпоративной социальной ответственности группы ОМК Ольга Миронова.