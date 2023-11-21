Белгородские студенты будут знакомить молодежь с рабочими профессиями

Для студентов Белгородского машиностроительного техникума — будущих сварщиков, токарей, техников и станочников — организовали мастер-класс по съемке видеороликов на телефон. Ребята узнали, как можно интересно, просто и красиво рассказывать о своих будущих профессиях через визуальный ряд. Эти навыки пригодились студентам для подготовки конкурсных роликов.