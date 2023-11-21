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Published Сегодня, 08:07

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Сварщик

Белгородские студенты будут знакомить молодежь с рабочими профессиями

21 ноября 2023, 08:07
Фото: Midjourney
Сварщик
Интересно и нестандартно рассказывать молодежи о рабочих профессиях научили студентов технических специальностей в Белгороде.

Проект «Секреты мастерства», в рамках которого для студентов-технарей провели мастер-классы и квиз, получил поддержку в грантовом конкурсе «ОМК Партнерство» (его ежегодно проводит группа ОМК).

Для студентов Белгородского машиностроительного техникума — будущих сварщиков, токарей, техников и станочников — организовали мастер-класс по съемке видеороликов на телефон. Ребята узнали, как можно интересно, просто и красиво рассказывать о своих будущих профессиях через визуальный ряд. Эти навыки пригодились студентам для подготовки конкурсных роликов.

Отдельный мастер-класс посвятили психологическим аспектам выбора специальности. Участники познакомились с типами личности, со способами мотивации, важностью самореализации себя в выбранной профессии.

Два мастер-класса посвятили ораторскому искусству, которое ребята смогли потренировать в ходе дебатов. Задача была отстоять свою точку зрения в споре с оппонентом. Завершили образовательную программу интеллектуальной игрой квиз.

Финалом проекта «Секреты мастерства» стал концерт, а котором наградили самых активных и креативных студентов Белгородского машиностроительного техникума.

Идея таких активностей принадлежит директору Дворца культуры «Энергомаш» Лидии Новаковой, которая решила привлечь молодых людей для популяризации рабочих профессий в регионе.

«Сейчас многие промышленные предприятия сталкиваются с проблемой дефицита кадров. Важно работать с молодежью, рассказывать на понятном ей языке о современных рабочих профессиях, о перспективах развития в промышленности и о том, как можно успешно реализоваться, например, на нашем заводе „ОМК Энергомаш“. Поэтому мы стараемся поддерживать в грантовом конкурсе „ОМК Партнерство“ и такие профориентационные проекты как „Секреты мастерства“. Они помогают молодежи определиться с выбором профессии, больше узнать о работе на передовых современных производствах», — прокомментировала руководитель направления корпоративной социальной ответственности группы ОМК Ольга Миронова.
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