Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:13

Published Сегодня, 10:13

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

Конкурс на должность директора санатория "Красиво"

Заявку на должность директора «Красиво» прислали из Санкт-Петербурга

20 ноября 2023, 10:13
Фото: кадр из видео на странице Андрея Иконникова в соцсети
Конкурс на должность директора санатория "Красиво"

Директором белгородского «Красиво» захотели стать 15 кандидатов

Завершён первый этап конкурса на должность директора санатория «Красиво». Интервью уже провели с 15 кандидатами. Заявки пришли в том числе из Санкт-Петербурга, сообщил глава белгородского минздрава Андрей Иконников.
Сюжет
Конкурс

В Белгородской области провели первый этап конкурса на должность директора санатория «Красиво». Участвовали в нём 15 кандидатов — из региона и из Санкт-Петербурга.

С претендентами провели интервью. После этого несколько человек должны были отобрать для следующего этапа. Он предполагает посещение санатория и ознакомление с будущими должностными обязанностями.

«Мы должны быть уверены, что будущий директор имеет сильные управленческие компетенции, системный подход и понимает, как достичь нашей цели — повысить качество медицинских услуг санатория и вывести организацию на целевые показатели», — заявил Андрей Иконников.

Ранее в Сети появилась жалоба от белгородца на поведение руководителя «Красиво» Евгения Литвина. Спустя время министр здравоохранения Иконников сообщил, что санаторию ищут нового директора.

Ситуацию комментировал губернатор Вячеслав Гладков. На жалобу ответил и сам Евгений Литвин.

Комиссия покажет: директор «Красиво» отвергает обвинения в качестве работы санатория
Узнать подробнее
Читайте также:
Вячеслав Гладков прокомментировал жалобу белгородца на директора санатория «Красиво»«Пьянки, медперсонала нет»: жалоба на санаторий «Красиво» привела к смене директора?
#Белгородская область#Конкурс#Директор#Санаторий#Инна Рогова#Белгород#Андрей иконников#Санаторий красиво#Евгений Литвин
Подпишитесь
После теракта на Крымском мосту: как сейчас живёт пострадавшая юная белгородка?
Сегодня, 12:40
В простаивающем много лет здании клуба «Форум» в Белгороде откроют IT-школу
Сегодня, 08:08
Двое экс-полицейских попали под суд за задержанного и избитого белгородца
Сегодня, 13:53
В Белгородской области подорожают поездки на электричках
Сегодня, 12:52
Ледяная дорога и буксующие фуры. На что жалуются белгородцы в заснеженный день?
Сегодня, 13:38
Алексей Нечаев предложил дать людям право оценивать мэров в Белгородской области
Сегодня, 05:00