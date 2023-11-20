Заявку на должность директора «Красиво» прислали из Санкт-Петербурга

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
В Белгородской области провели первый этап конкурса на должность директора санатория «Красиво». Участвовали в нём 15 кандидатов — из региона и из Санкт-Петербурга.
С претендентами провели интервью. После этого несколько человек должны были отобрать для следующего этапа. Он предполагает посещение санатория и ознакомление с будущими должностными обязанностями.
«Мы должны быть уверены, что будущий директор имеет сильные управленческие компетенции, системный подход и понимает, как достичь нашей цели — повысить качество медицинских услуг санатория и вывести организацию на целевые показатели», — заявил Андрей Иконников.
Ранее в Сети появилась жалоба от белгородца на поведение руководителя «Красиво» Евгения Литвина. Спустя время министр здравоохранения Иконников сообщил, что санаторию ищут нового директора.
Ситуацию комментировал губернатор Вячеслав Гладков. На жалобу ответил и сам Евгений Литвин.