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Обстрел

ВСУ вновь атаковали инфраструктурный объект в Белгородской области

20 ноября 2023, 08:42
Фото: 1MI
Обстрел

Больше 40 снарядов и четыре дрона выпустили по Белгородской области за день

19 ноября в Белгородской области под удар попали четыре приграничных района. Большая часть прилётов пришлась на Волоконовский район. В Грайворонском горокруге тем временем атаке подвергся инфраструктурный объект, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

В Грайворонском горокруге 19 ноября два дрона-камикадзе атаковали инфраструктурный объект связи. Произошло это в селе Пороз. В этот раз обошлось без пострадавших.

Ещё два дрона-камикадзе накануне атаковали село Середа в Шебекинском горокруге. Обошлось без последствий. Добавим, что в населённом пункте действует режим ЧС.

Под миномётный обстрел в минувшее воскресенье попала окраина хутора Старый в Волоконовском районе. Установлен 31 прилёт. Последствий нет.

Ещё девять прилётов из миномёта накануне было в Муроме Шебекинского горокруга. Два миномётных снаряда прилетело по окраине грайворонской Дроновки.

Четыре артиллерийских снаряда ВСУ выпустили по Красному Хутору в Белгородском районе. Пострадавших и разрушений нет.

Напомним, что 18 ноября атаке подвергся инфраструктурный объект связи в Горьковском в Грайворонском горокруге. В результате взрыва пострадали двое мужчин. С ранениями ног их перевезли в горбольницу № 2 Белгорода.

Два человека ранены при взрыве в Белгородской области: была атака дрона-камикадзе
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