ВСУ вновь атаковали инфраструктурный объект в Белгородской области

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
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Updated Сегодня, 08:43
В Грайворонском горокруге 19 ноября два дрона-камикадзе атаковали инфраструктурный объект связи. Произошло это в селе Пороз. В этот раз обошлось без пострадавших.
Ещё два дрона-камикадзе накануне атаковали село Середа в Шебекинском горокруге. Обошлось без последствий. Добавим, что в населённом пункте действует режим ЧС.
Под миномётный обстрел в минувшее воскресенье попала окраина хутора Старый в Волоконовском районе. Установлен 31 прилёт. Последствий нет.
Ещё девять прилётов из миномёта накануне было в Муроме Шебекинского горокруга. Два миномётных снаряда прилетело по окраине грайворонской Дроновки.
Четыре артиллерийских снаряда ВСУ выпустили по Красному Хутору в Белгородском районе. Пострадавших и разрушений нет.
Напомним, что 18 ноября атаке подвергся инфраструктурный объект связи в Горьковском в Грайворонском горокруге. В результате взрыва пострадали двое мужчин. С ранениями ног их перевезли в горбольницу № 2 Белгорода.