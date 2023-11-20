Во время снегопада в Белгородской области в аварии погибли два человека

Posted Сегодня, 16:51
Published Сегодня, 16:51
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Updated Сегодня, 16:53
Сегодня, 20 ноября, в Чернянском районе водитель на автомобиле Toyota Camry во время снегопада не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «ГАЗ-3309».
В результате ДТП водитель и пассажирка иномарки погибли. Водитель автомобиля «ГАЗ» не пострадал.
Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства и причины аварии.
Также известно, что водитель Toyota в 2023 году более 20 раз привлекался к административной ответственности, в том числе за превышение скорости 60 км/ч.
Напомним, что сегодня в регионе произошла авария с участием детей. Кроме того, в Белгороде на улице Щорса столкнулись два автобуса.