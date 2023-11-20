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Published Сегодня, 16:51

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Updated Сегодня, 16:53

Водитель и пассажирка легкового авто погибли в аварии в Белгородской области

Во время снегопада в Белгородской области в аварии погибли два человека

20 ноября 2023, 16:51
Фото: УМВД России по Белгородской области

Водитель и пассажирка легкового авто погибли в аварии в Белгородской области

Смертельное ДТП произошло днём 20 ноября в Чернянском районе. Подробности сообщили в УМВД России по Белгородской области.
Сюжет
Авария

Сегодня, 20 ноября, в Чернянском районе водитель на автомобиле Toyota Camry во время снегопада не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «ГАЗ-3309».

В результате ДТП водитель и пассажирка иномарки погибли. Водитель автомобиля «ГАЗ» не пострадал.

Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства и причины аварии.

Также известно, что водитель Toyota в 2023 году более 20 раз привлекался к административной ответственности, в том числе за превышение скорости 60 км/ч.

Напомним, что сегодня в регионе произошла авария с участием детей. Кроме того, в Белгороде на улице Щорса столкнулись два автобуса.

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#Белгородская область#Происшествия#Авария#Чернянский район#Белгород#Алина Харина#Смертельное ДТП
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