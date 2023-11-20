В Белгородской области установят ещё 10 зарядных станций для электромобилей

Министерство экономического развития области проработало вопрос по части потенциальных инвесторов по установке станций и направило заявку в Министерство энергетики о включении региона в следующем году в пилотный проект. После этого Белгородской области выделили 20,98 миллиона на следующий год из госбюджета. Софинансирование из регионального бюджета — 6,62 миллиона рублей. Вопрос о софинансировании дополнительно рассмотрят во втором чтении при обсуждении регионального бюджета на 2024 год. Общая сумма обеспечит возможность установки ещё десяти зарядных станций.