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Электротранспорт

В Белгородской области установят ещё 10 зарядных станций для электромобилей

20 ноября 2023, 09:04
Фото: 1MI
Электротранспорт
В ходе еженедельного оперсовещания правительства области обсудили вопрос инфраструктуры для элетротранспорта. Планируется присоединение к подобному пилотному проекту по РФ. От госбюджета получат более 20 млн рублей и более 6 — от регионального бюджета. По окончании зарядных станций станет 17.

Дмитрий Гладский, первый заместитель губернатора, отчитался о развитии сети электрозарядных станций на территории Белгородской области.

Новый технологический уклад надвигается, и, я так думаю, через год или, может быть, через полтора-два будем говорить о водородных станциях, имеющих отношение к зарядке автомобилей. Поживём — увидим.
Дмитрий Гладский, врио первого заместителя губернатора Белгородской области

На территории Белгородской области сегодня действуют семь официально зарегистрированных электрозарядных станций. Все они принадлежат компании «Россети Центр». По две станции находятся в Белгороде, Белгородском и Корочанском районах. Одна станция расположена в Яковлевском горокруге.

В 2021 году, согласно данным ГИБДД, в Белгородской области насчитывалось 402 электромобиля, в прошлом году — 687. Что касается текущего года, то данные станут доступны к началу 2024 года, сообщил чиновник.

Министерство энергетики РФ сегодня реализует пилотный проект по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта на территории субъектов. В рамках проекта компенсируется часть затрат на установку быстрых зарядных станций мощностью более 149 кВт. Так, за 20-30 минут электромобиль сможет зарядиться на 80%. Максимальная сумма компенсации на одну станцию — 2,76 миллиона рублей.

Министерство экономического развития области проработало вопрос по части потенциальных инвесторов по установке станций и направило заявку в Министерство энергетики о включении региона в следующем году в пилотный проект. После этого Белгородской области выделили 20,98 миллиона на следующий год из госбюджета. Софинансирование из регионального бюджета — 6,62 миллиона рублей. Вопрос о софинансировании дополнительно рассмотрят во втором чтении при обсуждении регионального бюджета на 2024 год. Общая сумма обеспечит возможность установки ещё десяти зарядных станций.

Также на оперсовещании рассказали, что в четырёх районах области произведётся монтаж новых систем оповещения населения. Работы планируется окончить до конца декабря. Таким образом, охват населения по обеспечению системами увеличится до 93-98,8%.

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