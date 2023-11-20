В Белгородской области установят ещё 10 зарядных станций для электромобилей

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Дмитрий Гладский, первый заместитель губернатора, отчитался о развитии сети электрозарядных станций на территории Белгородской области.
Новый технологический уклад надвигается, и, я так думаю, через год или, может быть, через полтора-два будем говорить о водородных станциях, имеющих отношение к зарядке автомобилей. Поживём — увидим.
Дмитрий Гладский, врио первого заместителя губернатора Белгородской области
На территории Белгородской области сегодня действуют семь официально зарегистрированных электрозарядных станций. Все они принадлежат компании «Россети Центр». По две станции находятся в Белгороде, Белгородском и Корочанском районах. Одна станция расположена в Яковлевском горокруге.
В 2021 году, согласно данным ГИБДД, в Белгородской области насчитывалось 402 электромобиля, в прошлом году — 687. Что касается текущего года, то данные станут доступны к началу 2024 года, сообщил чиновник.
Министерство энергетики РФ сегодня реализует пилотный проект по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта на территории субъектов. В рамках проекта компенсируется часть затрат на установку быстрых зарядных станций мощностью более 149 кВт. Так, за 20-30 минут электромобиль сможет зарядиться на 80%. Максимальная сумма компенсации на одну станцию — 2,76 миллиона рублей.
Министерство экономического развития области проработало вопрос по части потенциальных инвесторов по установке станций и направило заявку в Министерство энергетики о включении региона в следующем году в пилотный проект. После этого Белгородской области выделили 20,98 миллиона на следующий год из госбюджета. Софинансирование из регионального бюджета — 6,62 миллиона рублей. Вопрос о софинансировании дополнительно рассмотрят во втором чтении при обсуждении регионального бюджета на 2024 год. Общая сумма обеспечит возможность установки ещё десяти зарядных станций.
Также на оперсовещании рассказали, что в четырёх районах области произведётся монтаж новых систем оповещения населения. Работы планируется окончить до конца декабря. Таким образом, охват населения по обеспечению системами увеличится до 93-98,8%.