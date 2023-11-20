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"Лиза Алерт"

В Белгородской области неделю не могут найти девушку в бирюзовом пуховике

20 ноября 2023, 08:03
Фото: группа поискового отряда "Лиза Алерт"
"Лиза Алерт"

«Лиза Алерт» объявила поиск 21-летней белгородки

Последний раз 21-летнюю Анну Базарову видели 14 ноября. В этот день она была в длинном бирюзовом пуховике с капюшоном. Информацию о пропавшей девушке разместили на страницах поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсетях.

В Старом Осколе пропала Анна Базарова. О местонахождении 21-летней девушки ничего не известно с 14 ноября.

Рост белгородки — 168 см, худощавое телосложение. Волосы у неё русые, глаза — серо-голубые.

Предположительно, в день пропажи девушка была одета в пуховик бирюзового цвета до колен с капюшоном, тёмные джинсы и чёрные ботинки на толстой подошве. С собой белгородка взяла чёрную женскую сумку.

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшей, сообщите об этом волонтёрам отряда «Лиза Алерт».

Добавим, что в минувшие выходные появилась информация о том, что живыми нашли двух ранее пропавших девушек.

Анна БазароваАнна Базарова
Анна Базарова
Фото: группа поискового отряда "Лиза Алерт"
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#Белгородская область#Старый Оскол#Лиза Алерт#Новости Старого Оскола#Поиск#Белгород#Пропала девушка#Александра Склярова
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