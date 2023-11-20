В Белгородской области неделю не могут найти девушку в бирюзовом пуховике

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:03
Updated Сегодня, 08:03
В Старом Осколе пропала Анна Базарова. О местонахождении 21-летней девушки ничего не известно с 14 ноября.
Рост белгородки — 168 см, худощавое телосложение. Волосы у неё русые, глаза — серо-голубые.
Предположительно, в день пропажи девушка была одета в пуховик бирюзового цвета до колен с капюшоном, тёмные джинсы и чёрные ботинки на толстой подошве. С собой белгородка взяла чёрную женскую сумку.
Если вам что-то известно о местонахождении пропавшей, сообщите об этом волонтёрам отряда «Лиза Алерт».
Добавим, что в минувшие выходные появилась информация о том, что живыми нашли двух ранее пропавших девушек.