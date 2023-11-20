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В Белгороде к концу 2026 года построят 11 многоквартирных домов

В Белгороде к концу 2026 года построят 11 многоквартирных домов

20 ноября 2023, 16:16
Фото: 1MI
Многоэтажки будут расположены в микрорайонах Гостёнский, Парковый, Восточный, на улицах Губкина, Лермонтова и т. д., сообщает «Открытый Белгород».

С 2024 по 2026 год в Белгороде планируется возвести 11 многоквартирных домов. Дома будут расположены в микрорайонах Гостёнский, Парковый, Восточный, а также на улицах Губкина, Лермонтова, Квасова, Молодёжная, Белгородского полка и Славянская.

Как отмечает издание со ссылкой на администрацию Белгорода, застройщики планируют сдать в эксплуатацию 499 тыс. кв. м. жилья, в том числе индивидуального жилого строительства.

Ранее стало известно, что в областном центре также появится новый квартал с многоэтажными домами. Он появится между улицами Октябрьская, Белгородского полка, Калинина и Белгородским проспектом.

В Белгороде появится новый квартал с многоэтажками
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#Город#Строительство#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Многоэтажный дом
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