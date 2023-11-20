В Белгороде к концу 2026 года построят 11 многоквартирных домов

С 2024 по 2026 год в Белгороде планируется возвести 11 многоквартирных домов. Дома будут расположены в микрорайонах Гостёнский, Парковый, Восточный, а также на улицах Губкина, Лермонтова, Квасова, Молодёжная, Белгородского полка и Славянская.