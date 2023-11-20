В Белгороде к концу 2026 года построят 11 многоквартирных домов

Posted Сегодня, 16:16
Published Сегодня, 16:16
Modified Сегодня, 16:18
Updated Сегодня, 16:18
С 2024 по 2026 год в Белгороде планируется возвести 11 многоквартирных домов. Дома будут расположены в микрорайонах Гостёнский, Парковый, Восточный, а также на улицах Губкина, Лермонтова, Квасова, Молодёжная, Белгородского полка и Славянская.
Как отмечает издание со ссылкой на администрацию Белгорода, застройщики планируют сдать в эксплуатацию 499 тыс. кв. м. жилья, в том числе индивидуального жилого строительства.
Ранее стало известно, что в областном центре также появится новый квартал с многоэтажными домами. Он появится между улицами Октябрьская, Белгородского полка, Калинина и Белгородским проспектом.