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В Белгороде из-за непогоды пробки достигли 10 баллов

В Белгороде из-за непогоды пробки достигли 10 баллов

20 ноября 2023, 06:52
Фото: Bel.ru
Об этом сообщил замгубернатора по ЖКХ Сергей Довгалюк. Чиновник отметил, что в областном центре из-за снегопада наблюдается наиболее тяжёлая обстановка.

По данным Довгалюка, в борьбе с непогодой на 06:30 было задействовано 740 единиц техники из 1031 имеющейся в наличии и рабочем состоянии. К работе привлекли 1805 человек. На 08:00 израсходовали 1671 тонну пескосоляной смеси.

Остаток техники, которая не вышла на маршруты, по докладам глав муниципалитетов, находится в дежурном режиме. Наиболее тяжёлая обстановка в Белгороде. Утром пробки достигли 10 баллов. В остальных районах всё в плановой работе.
Сергей Довгалюк

Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что одно дело, когда водители не поменяли резину, а второе дело — плохая работа коммунальных служб, которая приводит к заторам.

Я пока не вижу большого количества снега, который бы создавал такие проблемы. У нас есть утверждённый отработанный регламент, который действует не первый год. Техники мы за последнее время закупили из областного бюджета достаточно и передали муниципалитетам. Раньше убирали достаточно хорошо, сейчас должны убирать идеально.
Вячеслав Гладков

Глава региона поручил своему ответственному заместителю в течение дня проконтролировать ситуацию и зафиксировать, в каком объёме задействован техника, каков её коэффициент использования и насколько доклады глав соответствуют действительности.

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#Техника#Непогода#Снегопад#Новости Белгорода#Пробки#Белгород#Кристина Семенчук
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