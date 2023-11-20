В Белгороде из-за непогоды пробки достигли 10 баллов

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 06:54
Updated Сегодня, 06:54
По данным Довгалюка, в борьбе с непогодой на 06:30 было задействовано 740 единиц техники из 1031 имеющейся в наличии и рабочем состоянии. К работе привлекли 1805 человек. На 08:00 израсходовали 1671 тонну пескосоляной смеси.
Остаток техники, которая не вышла на маршруты, по докладам глав муниципалитетов, находится в дежурном режиме. Наиболее тяжёлая обстановка в Белгороде. Утром пробки достигли 10 баллов. В остальных районах всё в плановой работе.
Сергей Довгалюк
Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что одно дело, когда водители не поменяли резину, а второе дело — плохая работа коммунальных служб, которая приводит к заторам.
Я пока не вижу большого количества снега, который бы создавал такие проблемы. У нас есть утверждённый отработанный регламент, который действует не первый год. Техники мы за последнее время закупили из областного бюджета достаточно и передали муниципалитетам. Раньше убирали достаточно хорошо, сейчас должны убирать идеально.
Вячеслав Гладков
Глава региона поручил своему ответственному заместителю в течение дня проконтролировать ситуацию и зафиксировать, в каком объёме задействован техника, каков её коэффициент использования и насколько доклады глав соответствуют действительности.