В Белгороде из-за непогоды пробки достигли 10 баллов

По данным Довгалюка, в борьбе с непогодой на 06:30 было задействовано 740 единиц техники из 1031 имеющейся в наличии и рабочем состоянии. К работе привлекли 1805 человек. На 08:00 израсходовали 1671 тонну пескосоляной смеси.