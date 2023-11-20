«Уже произошла большая авария». Гладков — о первом снеге в Белгородской области

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
Сегодня ночью в Белгороде и частично в области изменились погодные условия — выпал обильный снег.
У нас уже, к сожалению, уже произошла большая авария. Пострадали дети. Хочу попросить контроль максимальный обеспечить за их состоянием.
Вячеслав Гладков
Как рассказал министр здравоохранения Андрей Иконников, в аварии четверо пострадавших. На момент проведения оперсовещания их транспортировали в детскую областную больницу.
Это в подтверждение моих слов, что сложные погодные условия всегда приводят к травмам. Чтобы обеспечить безопасность жителей, нам нужна качественная работа коммунальных служб.
Вячеслав Гладков
Губернатору доложили, что на уборку снега сегодня утром вышли 1805 человек.