Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:39

Published Сегодня, 06:39

Modified Сегодня, 06:45

Updated Сегодня, 06:45

Крупная авария с детьми произошла в день первого снега в Белгородской области

«Уже произошла большая авария». Гладков — о первом снеге в Белгородской области

20 ноября 2023, 06:39
Фото: 1MI

Крупная авария с детьми произошла в день первого снега в Белгородской области

Губернатор Вячеслав Гладков во время оперсовещания с правительством отметил, что выпадение снега всегда приводят к осложнениям. Так, уже сегодня в Белгородской области произошла авария с детьми: известно о четырёх пострадавших.
Сюжет
ДТП

Сегодня ночью в Белгороде и частично в области изменились погодные условия — выпал обильный снег.

У нас уже, к сожалению, уже произошла большая авария. Пострадали дети. Хочу попросить контроль максимальный обеспечить за их состоянием.
Вячеслав Гладков

Как рассказал министр здравоохранения Андрей Иконников, в аварии четверо пострадавших. На момент проведения оперсовещания их транспортировали в детскую областную больницу.

Это в подтверждение моих слов, что сложные погодные условия всегда приводят к травмам. Чтобы обеспечить безопасность жителей, нам нужна качественная работа коммунальных служб.
Вячеслав Гладков

Губернатору доложили, что на уборку снега сегодня утром вышли 1805 человек.

Мелкий, но такой долгожданный: в Белгороде выпал снег
Узнать подробнее
Читайте также:
Выпал в Прохоровке, срывался в Белгороде: в регион нерешительно приходит первый снегЗима в Белгород придёт совсем скоро? Гидрометцентр предупреждает о снеге и холодахК зиме готовы: Гладков рассказал о готовности региона к холодам и снегу
#Общество#Белгородская область#ДТП#Происшествия#Авария#Дети#Белгород#Вячеслав Гладков#Андрей иконников#Артем Черненко
Подпишитесь
Город в красной зоне: где в Белгороде самые большие пробки из-за снега?
Сегодня, 07:13
В простаивающем много лет здании клуба «Форум» в Белгороде откроют IT-школу
Сегодня, 08:08
«Можете отключиться»: Гладков отчитал глав муниципалитетов за поведение на совещании
Сегодня, 07:13
Появились первые подробности о ДТП с детьми в день снега в Белгородской области
Сегодня, 06:41
Сколько работников в Белгородской области получает меньше 20 тысяч рублей?
Сегодня, 08:20
Алексей Нечаев предложил дать людям право оценивать мэров в Белгородской области
Сегодня, 05:00