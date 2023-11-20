«Уже произошла большая авария». Гладков — о первом снеге в Белгородской области

Крупная авария с детьми произошла в день первого снега в Белгородской области

Губернатор Вячеслав Гладков во время оперсовещания с правительством отметил, что выпадение снега всегда приводят к осложнениям. Так, уже сегодня в Белгородской области произошла авария с детьми: известно о четырёх пострадавших.