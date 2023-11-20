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Тол Бабай — Дед Мороз из Удмуртии готовится к Новому году

Тол Бабай — Дед Мороз из Удмуртии готовится к Новому году

20 ноября 2023, 10:59
Фото: 1MI
Дед Мороз из Удмуртии Тол Бабай 18 ноября посетил стенд своего региона. Он фотографировался с посетителями, рассказывал об Удмуртии и обещал исполнить желания, если их отправят по почте в его резиденцию, находящуюся в селе Шаркан.

Письма писали не только дети, но и взрослые. Тол Бабай пожелал посетителям выставки и жителям России крепкого здоровья и веры в чудеса, вне зависимости от возраста, пишет udm-info.ru.

«Я хочу пожелать каждому из вас крепкого здоровья, удачи, везения, терпения и главное, верить в сказку и чудеса. Я невероятно горд, что мне удалось посетить стенд „Мы из Удмуртии“, встретиться с детьми и взрослыми из разных уголков России. И познакомить их с нашими традициями», — поделился удмуртский Дед Мороз.

Сообщается, что на форуме «Россия» работает выставка «Ёлки России». Дерево из Удмуртии украсили изделиями местных мастеров, изображающими различных духов и других мифических персонажей, а также новогодние символы благополучия и процветания.

Напомним, на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ открыты стенды всех 89 субъектов. Она работает по инициативе президента Российской Федерации. 5 декабря, в День Удмуртии, на выставке пройдёт культурно-деловое мероприятие. В его рамках посетителям расскажут об инвестиционном потенциале и покажут свежий туристический календарь.

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