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Published Сегодня, 14:37

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Updated Сегодня, 14:39

Из-за обстрелов Белгородской области пострадали 25 детей

Стало известно, сколько детей погибли и ранены в Белгородской области с начала СВО

20 ноября 2023, 14:37
Фото: 1MI

Из-за обстрелов Белгородской области пострадали 25 детей

Статистику озвучила замминистра здравоохранения России Евгения Котова. Информацию ей передали в белгородском минздраве.
Сюжет
Дети

В Белгородской области в ходе атак ВСУ пострадали 25 детей, трое из них погибли. Об этом сообщила замминистра здравоохранения РФ Евгения Котова со ссылкой на данные регионального минздрава.

В ДНР и ЛНР число раненых детей выше. С 2014 года в республиках пострадали 663 и 191 ребёнок соответственно. При этом в ДНР при обстрелах погибли 214 детей, в ЛНР — 57.

В Херсонской области за 2023 год пострадали 35 детей, шестеро скончались. По информации минздрава Запорожской области, в регионе с 2022 года ранены десять детей.

Напомним, что населённые пункты Белгородской области подвергаются обстрелам со стороны ВСУ ежедневно. В последний раз при падении украинского беспилотника погибла четырёхлетняя девочка.

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