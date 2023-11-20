Стало известно, сколько детей погибли и ранены в Белгородской области с начала СВО

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
В Белгородской области в ходе атак ВСУ пострадали 25 детей, трое из них погибли. Об этом сообщила замминистра здравоохранения РФ Евгения Котова со ссылкой на данные регионального минздрава.
В ДНР и ЛНР число раненых детей выше. С 2014 года в республиках пострадали 663 и 191 ребёнок соответственно. При этом в ДНР при обстрелах погибли 214 детей, в ЛНР — 57.
В Херсонской области за 2023 год пострадали 35 детей, шестеро скончались. По информации минздрава Запорожской области, в регионе с 2022 года ранены десять детей.
Напомним, что населённые пункты Белгородской области подвергаются обстрелам со стороны ВСУ ежедневно. В последний раз при падении украинского беспилотника погибла четырёхлетняя девочка.