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Деньги

Сколько работников в Белгородской области получает меньше 20 тысяч рублей?

20 ноября 2023, 08:20
Фото: 1MI
Деньги

Белгородская область заняла 57-е место в рейтинге по высоким зарплатам

Трое из четырёх соседей по Центральному Черноземью обошли Белгородчину в рейтинге по зарплатам. Доля тех, кто получает больше 100 тыс. рублей, составила 5%. В среднем же зарплаты в Белгородской области колеблются от 28 тыс. до 54 тыс. рублей, пишет РИА «Новости».

Белгородская область заняла 57-е место в рейтинге по высоким зарплатам. Доля тех, кто зарабатывает больше 100 тыс. рублей в месяц, составила 5%. Меньше 20 тыс. рублей получает 10,8% работников. Диапазон типовых зарплат в Белгородской области составил 28 тыс. — 54 тыс. рублей в месяц.

Среди пяти регионов Центрального Черноземья Белгородская область показала четвёртый результат. Выше остальных в рейтинге расположилась Воронежская область — 47-е место. Больше 100 тыс. рублей в месяц там получают 5,9% сотрудников, меньше 20 тыс. — 14,6%.

Курская область расположилась на 50-й строчке. Здесь 5,6% работников получают больше 100 тыс. рублей, а 12,5% сотрудников — меньше 20 тыс. рублей. Липецкая область стала 53-й в рейтинге с показателями 5,3% и 14,7% соответственно.

Самый низкий результат в ЦЧР — у Тамбовской области. Здесь 3,2% работников получают больше 100 тыс. рублей, а 20% — меньше 20 тыс. рублей. С этими показателями регион занял 74-е место.

В пятёрку лидеров рейтинга по доле работников с зарплатами выше 100 тыс. рублей вошли Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Москва. В аутсайдерах — Калмыкия, Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Дагестан и Чечня.

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