Сколько работников в Белгородской области получает меньше 20 тысяч рублей?

Белгородская область заняла 57-е место в рейтинге по высоким зарплатам

Трое из четырёх соседей по Центральному Черноземью обошли Белгородчину в рейтинге по зарплатам. Доля тех, кто получает больше 100 тыс. рублей, составила 5%. В среднем же зарплаты в Белгородской области колеблются от 28 тыс. до 54 тыс. рублей, пишет РИА «Новости».